Braziliaanse media unaniem kritisch op Memphis Depay na 'oliedomme actie' in verloren derby

Memphis Depay heeft in de nacht van zaterdag op zondag niet zijn beste wedstrijd gespeeld namens Corinthians. De Nederlandse aanvaller verloor de derby met 2-0 en moest na afloop ontgelden in de Braziliaanse media.

Al na twintig minuten spelen stond Corinthians met 2-0 achter door doelpunten van Joaquín Piquerez en Emi Martínez. Een derde treffer van Vitor Roque werd nog afgekeurd wegens buitenspel. De nederlaag heeft ervoor gezorgd dat Corinthians nu zevende staat in de Braziliaanse Serie A.

Memphis kwam niet lekker uit de verf. Globo geeft hem dan ook een 5 voor zijn optreden. “Hij was de enige aanvaller die tenminste nog iets probeerde. Hij lokte wat overtredingen uit en gaf één goede pass in het strafschopgebied van de tegenstander.”

“Hij wekte daarentegen wel de indruk dat het hem meer ging om het maken van mooie acties dan om het maken van een doelpunt. Hij kreeg onnodig geel omdat hij de bal richting doel schoot terwijl de scheidsrechter het spel stillegde”, besloot het grote medium.

Estado de Minas geeft Memphis nog nét een voldoende: 5,5. “Memphis kreeg wederom een oliedomme gele kaart nadat hij de bal wegtrapte. Hij probeerde het wel, maar er lukte niet veel bij de sterspeler van Corinthians.” Ook ESPN was kritisch: “Memphis speelde niet goed.”

Fans van Palmeiras gooiden tijdens de wedstrijd tot twee keer toe ene kippenkop het veld op. De kippenkoppen waren een duidelijke 'wraak' voor de varkenskop die door een Corinthians-fan op het veld van de Neo Química Arena werd gegooid tijdens een wedstrijd in 2022.

Memphis komt in de nacht van woensdag op donderdag weer in actie namens zijn ploeg. Dan neemt Corinthians het in eigen huis op tegen Fluminense. Palmeiras staat dankzij de overwinning nu eerste in de competitie.