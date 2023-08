Branco van den Boomen zorgt voor irritatie: ‘Hij denkt dat hij verplicht is...’

Zondag, 20 augustus 2023 om 22:07 • Wessel Antes • Laatste update: 22:31

Willem van Hanegem stoort zich aan het spel van Branco van den Boomen. De Kromme laat in zijn wekelijkse column voor het Algemeen Dagblad optekenen dat hij van mening is dat de 28-jarige middenvelder te vaak probeert een ‘lange strakke bal’ te geven. Van Hanegem ziet nog niet wat velen zien in Van den Boomen en springt tegelijkertijd in de bres voor Ajax-spits Brian Brobbey, die juist te hard wordt aangepakt door critici. “Die jongen moet dan na afloop vier keer antwoord geven op de vraag waarom hij één kopkans miste…”

Nadat Ajax de transfervrije Van den Boomen oppikte bij Toulouse, kreeg de Veldhovenaar tijdens de voorbereiding behoorlijk wat lofzang over zich heen. Van Hanegem ziet nog niet wat anderen zien en ergert zich juist aan de rechtspoot. “Het water liep ze in Amsterdam uit de mond toen Branco van den Boomen daar was begonnen. Maar die denkt dat hij verplicht is binnen het eerste kwartier vier strakke lange ballen te geven. Daar komen er dan drie niet van aan.”

“Maar bij Ajax pikken de critici liever Brian Brobbey eruit”, gaat Van Hanegem verder. “Die jongen moet dan na afloop vier keer antwoord geven op de vraag waarom hij één kopkans miste. Dan raakt hij bij de vierde keer geïrriteerd en dan vindt iedereen het een chagrijnige gozer. Ik was dat na één keer al geworden.” Brobbey was op bezoek bij Excelsior (2-2) verantwoordelijk voor de eerste treffer van Ajax, maar verzuimde in het restant van het duel om de wedstrijd op slot te gooien.

Brobbey speelde de hele wedstrijd uit in het Van Donge & De Roo stadion, terwijl Van den Boomen door trainer Maurice Steijn na een uur werd gewisseld. Op dat moment stond Ajax met 2-1 achter, maar dankzij een doelpunt van Davy Klaassen wisten de Amsterdammers nog een punt over te houden aan het teleurstellende duel in Kralingen. Donderdag speelt Ajax in Bulgarije tegen PFC Ludogorets de eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Om 21:00 uur begint de heenwedstrijd van de play-offs om een Europa League-ticket. Een week later volgt de return in Amsterdam.