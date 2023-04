Ibrahim Sangaré over verloren basisplaats: ‘Juist daarom was ik boos’

Ibrahim Sangaré keerde afgelopen zondag tegen Ajax (3-0 winst) terug in de basiself van PSV. Tijdens de zeges op NEC Nijmegen (2-4), Excelsior Rotterdam (4-0) en FC Volendam (2-3) moest de 25-jarige middenvelder genoegen nemen met een plek op de bank. In gesprek met het Algemeen Dagblad onthult Sangaré dat hij vooral boos was op zichzelf door zijn verloren basisplaats.

Sangaré leek dit seizoen een onbetwistbare kracht in het elftal van Ruud van Nistelrooij, al ziet hij zijn eigen plek niet als een zekerheid. De concurrentie is groot volgens de Ivoriaan. “Ik heb geweldige ploeggenoten, de lat ligt hoog. Kijk eens wat Érick Gutiérrez allemaal kan brengen, als speler op het veld en in de kleedkamer. Een geweldig mens en echt een superspeler om in je ploeg te hebben. Je kunt onder alle omstandigheden op hem rekenen.”

Van Nistelrooij sprak uitgebreid met Sangaré tijdens de afgelopen maand. “De trainer heeft met mij over de redenen van de reserveplek gesproken en dan moet je dat accepteren. Je mag je nooit op je ploeggenoten afreageren en moet dan zelf nog harder werken en laten zien dat je dolgraag wilt spelen.” Sangaré kijkt uit naar de bekerfinale tegen Ajax zondag. “We moeten net zo hongerig en gretig zijn om deze wedstrijd naar ons toe te trekken. Vastberaden, dat is het goede woord. Die sfeer heb ik de hele week geproefd.”

De honger waar Sangaré over spreekt, miste hij de laatste weken bij zichzelf. “Juist daarom was ik dus boos op mezelf, maar misschien zijn er wat redenen aan te wijzen. Ik denk dat het reizen naar de nationale ploeg soms een forse belasting is, hoewel ik dolgraag voor het team speel. De voetbalkalender zit gewoon heel erg vol en als je op vrijdag terugkomt na een interlandtrip, moet je soms een dag later weer een wedstrijd spelen. Soms kiest een trainer rond die weken voor iemand anders. Ik zeg overigens niet dat dit nu dé oorzaak is, maar ik denk wel dat het meespeelt. Bij Toulouse heb ik het ook weleens meegemaakt, maar nooit heel lang.”

Sangaré genoot vorige zomer belangstelling van Chelsea, maar is momenteel niet bezig met een transfer. “Ik ben nu alleen maar bezig met de bekerfinale, daarna met het einde van de Eredivisie en dan is er even vakantie. Mijn zaakwaarnemer informeert me zodra er iets concreet wordt. Vorig jaar hadden meerdere ploegen al belangstelling, maar vond ik het allemaal te laat om nog een stap te maken. Ik wil graag een complete voorbereiding draaien bij het team waar ik voetbal. Het aanpassen aan de omgeving, misschien een andere speelstijl en een nieuw team kost altijd tijd. Die tijd moet je nemen. Dus na mijn vakantie kan er misschien iets gebeuren, maar ik ben hier ook gelukkig.” Bij PSV ligt Sangaré vast tot medio 2027.