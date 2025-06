Bradley Barcola kan Paris Saint-Germain verlaten voor andere absolute topclub in Europa

Bayern München heeft Bradley Barcola en Nico Williams bovenaan het verlanglijstje geplaatst, zo weet transfermarktjournalist Florian Plettenberg dinsdagochtend te melden. Met de entourages van beide spelers werd al gesproken.



Barcola begon het seizoen bij Paris Saint-Germain als basisspeler, maar moest door de komst van Kvicha Kvaratskhelia in de tweede seizoenshelft steeds vaker genoegen nemen met een plaatsje op de bank.



Volgens Plettenberg is het dan ook niet ondenkbaar dat Barcola de Champions League-winnaars gaat verlaten. Mocht PSG een nieuwe vleugelaanvaller tekenen, dan wordt die kans alleen maar groter.



Ook met de entourage van Nico Williams wordt dus gesproken. De aanvaller van Athletic Club is ook met zijn huidige werkgever in gesprek over een verlenging van zijn contract. De Spanjaard verdient nu al acht miljoen euro netto en dus zal Bayern diep in de buidel moeten tasten voor hem.



Plettenberg schrijft dat Bayern met Nico Williams al wel ‘positiece en concrete’ gesprekken voert. Volgens Transfermarkt is de 22-jarige speler 70 miljoen euro waard. Zijn hudige verbintenis loopt tot medio 2027.



Der Rekordmeister is op zoek naar een vleugelaanvaller om Leroy Sané te vervangen. Met de Duitser wist de club geen akkoord te bereiken over een nieuwe verbintenis. Sané wordt in verband gebracht met een transfer naar Arsenal, maar ook Galatasaray en Fenerbahçe zouden voor hem op het vinkentouw zitten.



Dinsdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd sluit voor clubs die meedoen aan het WK voor clubs het eerste deel van de transferwindow. Op 16 juni gaat de window weer open, maar spelers die in het ‘tweede deel’ van de window gecontracteerd worden, mogen niet alsnog meedoen met het WK voor clubs.