Brabantse miljoenenvilla blijkt toch niet door Xavi Simons te zijn gekocht

Woensdag, 10 mei 2023 om 10:45 • Wessel Antes • Laatste update: 10:50

Juicekanaal Reality FBI weet te melden dat Xavi Simons een miljoenenvilla heeft gekocht in het Brabantse Someren. Het is niet bekend hoeveel de twintigjarige middenvelder van PSV voor het optrekje heeft betaald, maar de woning stond naar verluidt voor 2,35 miljoen euro te koop. In 2015 werd de villa voor 1,9 miljoen euro aangeschaft door Bas de Vet, mede-oprichter van het bedrijf Euro Caps. In de afgelopen jaren zou het nieuwe optrekje van Simons in waarde gestegen zijn. Het is momenteel nog de vraag of de Oranje-international zelf in de miljoenenvilla gaat wonen.

Een screenshot van het nieuwste droomhuis van Xavi Simons.

Simons is namelijk ook de eigenaar van een andere villa in Noord-Brabant, gelegen in het dorp Lieshout. Voor die villa betaalde de rechtspoot een aantal maanden geleden ruim een miljoen euro. Reality FBI denkt dat Simons een van de twee villa’s als een vastgoedinvestering ziet. In welk huis hij daadwerkelijk gaat wonen is nog onbekend. Investeren in vastgoed is razendpopulair onder de internationals van het Nederlands elftal. Momenteel hebben Liverpool-aanvaller Cody Gakpo en Manchester City-verdediger Nathan Aké het meeste vastgoed in bezit volgens Quote.

Update

Woensdagochtend komt Reality FBI terug op het nieuwtje dat Simons de nieuwe eigenaar is van de Somerense miljoenenvilla. "Wellicht wat minder prettig nieuws voor PSV-fans die hoopten dat Xavi Simons een huis in Someren zou hebben gekocht. Er gingen daar de laatste dagen sterke geruchten over rond, maar na contact met de makelaar en het checken van wat gegevens blijkt dat Xavi daar geen huis heeft gekocht." Simons zou vaak worden gespot in de omgeving van het huis om een potje padel te spelen.

De rectificatie van Reality FBI woensdagochtend.