‘Boze Virgil van Dijk had akkefietje met André Onana in spelerstunnel’

Virgil van Dijk en André Onana hebben zondag na afloop van het doelpuntloze gelijkspel tussen Liverpool en Manchester United een klein akkefietje gehad. Van Dijk beet de doelman van the Red Devils toe dat hij te veel tijd rekte. Onana zou alleen naar Van Dijk hebben gelachen.

Volgens talkSPORT kwamen beide spelers elkaar na afloop tegen in de catacomben. "Vanwege jou hebben we maar een wedstrijd van een half uur gespeeld", zou Van Dijk tegen Onana hebben gezegd, terwijl de twee op weg waren naar de kleedkamers.

Onana nam de woorden van Van Dijk naar verluidt tot zich, maar weigerde inhoudelijk op de opmerking van de aanvoerder van Liverpool in te gaan door enkel te reageren met een glimlach.

United stond zondag op Anfield de hele wedstrijd onder druk, maar hield de deur knap op slot. Van Dijk en Liverpool slaagden er uiteindelijk niet in om Onana te passeren. The Reds kwamen tot liefst 34 doelpogingen, maar met 8 reddingen was de Kameroense sluitpost na enkele weifelende optredens eindelijk weer eens van waarde voor United.

Een gefrustreerde Van Dijk stelde na afloop bij Sky Sports dat er maar één ploeg was die wilde winnen en baalde dat dit niet was gelukt. “We waren superieur in alle opzichten. Uiteindelijk zijn zij blij met een punt en wij teleurgesteld.”

Roy Keane, clubicoon van United, hekelde vervolgens als analist bij de sportzender de uitspraken van Van Dijk. “Dit is wel heel arrogant van hem, om Manchester United zo te dissen. Hij moet niet vergeten dat hij voor een club speelt die de afgelopen dertig jaar één landstitel heeft gewonnen.”

Met het doelpuntloze gelijkspel schoten beide ploegen weinig op. De ploeg van manager Erik ten Hag staat na de remise nog altijd zeven, terwijl Arsenal de koppositie in de Premier League weer overnam van Liverpool.

