Harry Winks is uit de selectie van Leicester City gezet, zo meldt The Telegraph. De middenvelder zou het niet eens zijn met een genomen maatregel van trainer Ruud van Nistelrooij, waarna de Nederlandse manager besloot hem na 'een verhitte confrontatie' direct uit de selectie te zetten.

Leicester City verkeert in ongelooflijk zwaar weer in Engeland. De ploeg staat op de voorlaatste plaats in de Premier League en het gat met de veilige plaatsen lijkt inmiddels onoverbrugbaar. Van Nistelrooij leek zelf ook al de handdoek in de ring te gooien na de nederlaag bij Manchester City (2-0) van afgelopen woensdag.

Winks ontbrak in de selectie voor het duel met Manchester City. The Telegraph weet inmiddels waarom. De 29-jarige middenvelder belandde in een ‘verhitte confrontatie’ met Van Nistelrooij, nadat hij weigerde mee te gaan in een maatregel die de Nederlander wilde invoeren.

Omdat Winks naar verluidt ruim 150 kilometer van het trainingscomplex vandaan woont, eiste Van Nistelrooij dat hij minimaal één nacht per week op de club zou slapen. De manager ziet dat als onderdeel van zijn plan om meer discipline in de spelersgroep te krijgen.

De reactie van Winks om daar niet in mee te gaan maakte echter nogal wat woede los bij Van Nistelrooij, die het voormalig talent van Tottenham Hotspur uit de selectie zette. Doordat de confrontatie dusdanig hard was, is het nog onduidelijk op welke termijn Winks weer zich weer bij de spelersgroep voegt.

Het is niet de eerste keer dat een opmerkelijk verhaal naar buiten komt over de onrust in de selectie van Leicester City. Eerder werd al het bericht naar buiten gebracht dat sommige spelers hun eigen regels bepalen onder Van Nistelrooij. Jannik Vestergaard zou bijvoorbeeld zijn hond uitlaten op het trainingscomplex.

En dat terwijl Van Nistelrooij zich eerder nog duidelijk uitliet over de standaarden die hij verwacht van zijn ploeg. “Ik heb die geprobeerd te verhogen de laatste maanden. Mensen zullen er aan moeten wennen. Op korte termijn zul je de effecten misschien niet zien, maar op lange termijn zal het werken.”