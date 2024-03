Boze Klopp loopt weg bij interview: ‘Jij bent niet fit, aan je lichaam te zien'

Jürgen Klopp baalt als een stekker na de uitschakeling van Liverpool in de kwartfinale van de FA Cup. The Reds gingen in een spectaculair duel na verlenging met 4-3 onderuit tegen Manchester United. Klopp werd na afloop geïnterviewd door Viaplay, maar beende boos weg na ‘een domme vraag’.

Liverpool had op Old Trafford grotendeels het overwicht, maar werd uitgeschakeld omdat de ploeg van manager Erik ten Hag op de juiste momenten toesloeg. Antony zorgde vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd voor de 2-2 en dwong daarmee een verlenging af. Harvey Elliott zette Liverpool in de verlenging op voorsprong, waarna the Red Devils dankzij treffers van Marcus Rashford en invaller Amad Diallo alsnog aan het langste eind trokken.

Klopp oogde na afloop van het duel gefrustreerd tijdens een interview met Viaplay, toen een verslaggever hem vroeg naar het gebrek aan intensiteit bij zijn ploeg tijdens de verlenging.

“Dat is een beetje een domme vraag”, reageerde de Duitse manager. “Als je ons vaak ziet, kun je mij de volgende keer vragen waarom mijn spelers zo veel energie in een wedstrijd leggen.”

Klopp maakte vervolgens een vergelijking tussen de speelschema’s van Liverpool en Manchester United. “Ik weet niet hoeveel wedstrijden we de afgelopen periode hebben gespeeld en ik weet ook niet hoeveel duels Manchester United onlangs heeft afgewerkt”, waarmee hij doelt op het gegeven dat the Mancunians niet meer in Europa actief zijn.

Klopp richtte zich vervolgens op de verslaggever en besloot een vileine opmerking te maken. “Dit hoort bij sport. Ik ben erg teleurgesteld door je vraag, maar jij dacht blijkbaar dat het een goede vraag was.”

“Dus het gebrek aan intensiteit komt doordat jullie te veel wedstrijden hebben gespeeld?”, vroeg de verslaggever. “Dat meen je niet. Kom op! Jij bent duidelijk niet fit, als ik naar je lichaam kijk. Ik laat me door jou niet op de kast jagen”, waarna de manager uit het niets wegliep.

Klopp: "You are obviously not in a great shape and I have no nerves for you" Jurgen Klopp said this and walked out of an interview after losing today… pic.twitter.com/iPftYMMYqt — george (@StokeyyG2) March 17, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties