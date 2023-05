Boze Bayern München-fans richten zich met spandoek tot Noussair Mazraoui

Zondag, 21 mei 2023 om 23:15 • Mart van Mourik

De supporters van Bayern München zijn niet blij met de publieke steunbetuiging van Noussair Mazraoui aan Zakaria Aboukhlal. De aanvaller van Toulouse werd uit de wedstrijdselectie gehouden voor de wedstrijd tegen FC Nantes, omdat hij weigerde een shirt te dragen met rugnummers in een regenboogpatroon. Mazraoui sprak via Instagram zijn steun uit aan Aboukhlal, maar die actie viel niet in de smaak in de Allianz Arena.

Aboukhlal weigerde een shirt te dragen waarop de rugnummers een regenboogpatroon hebben, waardoor hij eenmalig buiten de selectie werd gehoudem. Alle clubs in de Ligue 1 en Ligue 2 droegen de shirts in een campagne tegen homofobie. Aboukhlal legde eerder deze week op social media zijn beslissing uit. "Eerst en vooral wil ik benadrukken dat ik ieder individu als volwaardig beschouw, ongeacht persoonlijke voorkeur, religie of achtergrond. Ik hoop ten zeerste dat mijn beslissing om niet te spelen zal worden gerespecteerd, zoals we allemaal gerespecteerd wensen te worden."

Mazraoui kon zich vinden in de woorden van de voormalig AZ’er en richtte zich tot hem via Instagram. “God zegene je, broer”, schreef de Marokkaans international, die zijn bericht besloot met twee hartjes, onder de post van Aboukhlal. Ook de fans van Bayern kregen de reactie onder ogen en die waren allerminst verheugd met de woorden van hun rechtsback.

Tijdens het verloren Bundesliga-duel met RB Leipzig (1-3) toonden de aanhangers plotseling een spandoek achter het doel om hun onvrede te uiten richting de rechtsback. “Alle kleuren zijn mooi. In Toulouse, München en overal. Respecteer onze waarden, Mazraoui”, zo maakten de fans duidelijk. Voorzitter Hasan Salihamidzic staat volledig achter de houding van de club ten opzichte van homofobie: „Ik weet alleen dat we er allemaal voor staan en dat onze club erachter staat. Ik kreeg het overigens niet mee, want ik was gefocust op de wedstrijd.”