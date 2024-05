Boy Waterman verraadt onbedoeld het schuilaccount van Noa Lang op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de selectie van PSV, die zich opperbest vermaakt op Ibiza.

Landskampioen PSV vertoeft een midweekje op Ibiza. Hoewel de spelers van de Eindhovenaren een socialmediaverbod opgelegd lijken te hebben gekregen, sijpelt toch een foto door vanaf het vakantie-eiland.

Boy Waterman deelt op Instagram Stories een post van het anonieme account lastpak7. De derde doelman van PSV lijkt daarmee onbedoeld het schuilaccount van Noa Lang, die op de foto staat met een aantal andere spelers, te hebben verraden.

Het privéaccount lastpak7 wordt op Instagram gevolgd door slechts 69 mensen, onder wie Justin Kluivert, boezemvriend van Lang. Zeven is bovendien het favoriete nummer van de geblesseerde linksbuiten van PSV, die het nummer 7k op je feestje uitbracht.

De post op Instagram Stories die door Waterman werd gedeeld.

Lang werd geboren in Capelle aan den IJssel, maar begon zijn voetballoopbaan bij de voormalige amateurclub RSV HION uit de Rotterdamse wijk Zevenkamp.





De selectie van PSV vermaakt zich deze week onder meer bij de bekende beachclub Ushuaïa, zo blijkt uit beelden die door een andere bezoeker zijn gemaakt.

