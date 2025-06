'Bournemouth wil spoedig bod uitbrengen op PSV-aanvaller'

Bournemouth is geïnteresseerd in Johan Bakayoko, zo meldt De Telegraaf op basis van Engelse bronnen. De Engelse club zou binnenkort een bod uit willen brengen op de international van België.

De nummer negen van de Premier League is bezig aan een drukke transferzomer. Bournemouth is al weken in onderhandeling met Liverpool over de transfer van Milos Kerkez.

Voor de opvolging van de Hongaar kijken the Cherries in Nederland. Quilindschy Hartman zou één van de drie namen zijn op het lijstje van Bournemouth.

Niet alleen Hartman zou vanuit Nederland de overstap kunnen maken naar de ploeg van Andoni Iraola. Ook Bakayoko staat er bij Bournemouth goed op. De linksbenige Belg heeft nog maar een eenjarig contract en zal daarom deze zomer mogelijk vertrekken uit Eindhoven.

Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf gaat de club spoedig een bod uitbrengen op Bakayoko. De journalist schrijft dat het om een bedrag van zo’n 24 miljoen euro zou gaan. Het is onbekend hoe PSV tegen een verkoop van Bakayoko aankijkt.

De Eindhovenaren verliezen deze zomer mogelijk drie vleugelspelers. De landskampioen is al langere tijd in gesprek met Ivan Perisic over een contractverlenging. De Kroaat is na zijn sublieme seizoen op de radar bij Olympique Marseille gekomen, dat de veteraan transfervrij hoopt vast te leggen.

Ook Noa Lang staat op de nominatie om te vertrekken. Marseille en Napoli zijn twee van de vele clubs die interesse in de linksbuiten hebben. De international zou voor een bedrag van dertig miljoen euro mogen vertrekken wist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad eerder te melden.