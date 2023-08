Bounou verlaat Spanje voor Saudi-Arabië en gaat samenspelen met Neymar

Donderdag, 17 augustus 2023 om 22:54 • Bart DHanis • Laatste update: 23:14

Yassine Bounou gaat zijn loopbaan vervolgen bij Al-Hilal. Dat maakte de club donderdagavond wereldkundig. Sevilla houdt 21 miljoen euro over aan de transfer van de Marokkaanse doelman, die de ploeggenoot wordt van onder meer Neymar, Kalidou Koulibaly en Sergej Milinkovic-Savic.

De doelman ervaarde geen problemen bij de medische keuring en kon daardoor zijn transfer definitief afronden. De sluitpost, die op het WK in Qatar grote indruk maakte onder de lat, tekent een contract tot medio 2026. Bounou wordt daarmee de zesde zomeraanwinst van de kooplustige club, die eerder Neymar, Malcom, Rúben Neves, Milinkovic-Savic en Koulibaly aantrok.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Even leek het erop dat de 32-jarige doelman een binnenlandse transfer naar Real Madrid ging maken. Bounou, die ook wel Bono wordt genoemd, stond volgens de Spaanse tak van GOAL hoog op het lijstje om de zwaar geblesseerde Thibaut Courtois te vervangen. De Koninklijke koos uiteindelijk voor Kepa Arrizabalaga, waardoor de weg naar Saudi-Arabië open lag voor Bounou.

Onder Sevilla-coach José Luis Mendilibar was Bounou al een tijdje niet langer onomstreden onder de lat. Concurrent Marko Dmitrovic kreeg in de voorbereiding op het nieuwe seizoen volop speeltijd. Toch keepte Bounou nog wel de eerste competitiewedstrijd tegen Valencia (2-1 verlies) en het duel om de Europese Supercup met Manchester City (1-1, 5-4 verlies na strafschoppen). Na afloop van dat duel heeft Bounou in de kleedkamer afscheid genomen van zijn ploeggenoten en is hij direct doorgevlogen naar Saudi-Arabië.



Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.