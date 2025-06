Boulahrouz weet meer over absentie Meerdink bij Jong Oranje: 'Hij wilde wel, maar...'

Khalid Boulahrouz mengt zich in de discussie over Mexx Meerdink, die door bondscoach Michael Reiziger niet werd opgenomen in de definitieve EK-selectie van Jong Oranje. Dat was enigszins opvallend, daar de aanvaller een sterk seizoen had doorgemaakt bij AZ.

Reiziger kwam onlangs bij Rondo terug op het feit dat Meerdink eind vorig jaar een oefeninterland van Jong Oranje miste, om vervolgens wél voor AZ uit te komen. ''Als je een uitnodiging krijgt, moet je wel komen opdagen. Dan kunnen we van daaruit zien of je kan spelen of niet. Je bent altijd international, en niet wanneer het je uitkomt.''

Boulahrouz ventileert zijn mening over de affaire in de studio van Ziggo Sport, waar hij als analist aanwezig was voor Duitsland - Portugal in de Nations League. ''Wat ik wil benadrukken... Reiziger zei bij Rondo dat je altijd international zou moeten willen zijn.''

''En dat is Meerdink zeker ook wel. Hij wilde ook naar Jong Oranje, maar hij werd geremd vanuit AZ. Dus vanuit die gedachte was hij niet bij Jong Oranje'', voegt de oud-verdediger daaraan toe.

''Niet omdat hij dat zelf niet wilde. Het had te maken met een blessure. En dan vind ik dat je als club en bond de telefoon moet pakken en gewoon even met elkaar moet gaan communiceren. Zo van: dit is het verhaal en dit is wat wij willen. En kunnen jullie ons daarin tegemoet komen? Dan vind je volgens mij echt wel een oplossing'', aldus Boulahrouz.

Reiziger ging onlangs bij Rondo uitgebreid in op het passeren van Meerdink. ''Het heeft ermee te maken dat we al twee jaar bezig zijn met een elftal. En met de speelwijze die we hanteren. Dan wil je dat niet elke keer helemaal veranderen.''

De bondscoach van Jong Oranje benadrukte tevens dat er veel vertrouwen is in Noah Ohio als aanvalsleider. De aanvaller van FC Utrecht (22) kwam tot acht goals in zestien interlands tot dusver.