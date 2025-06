Boulahrouz volledig overtuigd van uitblinker Jong Oranje: 'Dan wordt het een gigant'

Jong Oranje plaatste zich zaterdag vrij miraculeus voor de halve finale van het EK Onder 21. De ploeg van bondcoach Michael Reiziger had het mede door een vroege rode kaart voor Ruben van Bommel bijzonder lastig met Jong Portugal, maar dankzij Ernest Poku kwam het toch nog goed (0-1).Khalid Boulahrouz is na afloop lyrisch over de AZ'er.

Met tien tegen elf kwam Jong Oranje goed weg toen Geovany Quenda voor rust een strafschop miste. Jong Oranje miste zelf ook een opgelegde kans via Thom van Bergen. Na rust kwam de ploeg van Reiziger amper aan aanvallen toe. De entree van Poku veranderde alles. De invaller creëerde eerst een dot van een kans voor Bjorn Meijer, voordat hij op aangeven van Ian Maatsen zelf maar scoorde.

"Toen ik net bij AZ kwam, liep ik mee bij de Onder 18", begint Boulahrouz over Poku. "Hij zat volgens mij bij de Onder 17. Het viel me op dat hij een enorme atleet was, zijn snelheid... Maar zijn techniek bleef nog een beetje achter."

"Toen kwam hij bij het eerste en merkte je dat het verwerken van informatie toen hij aan de bal kwam, net even te lang duurde. Wat hij met de bal moet doen, maar ook de aannames. Maar ik moet zeggen... Afgelopen seizoen is hij als een raket gegaan." Wytse van der Goot haakt in: "Vrij letterlijk."

"Vrij letterlijk", ziet ook Boulahrouz de gigantische snelheid van Poku. "Galatasaray-uit, Europa League. Ik heb zoveel wedstrijden gezien." Boulahrouz was in de afgelopen Europa League-campagne van AZ de vaste analist in het AFAS Stadion.

"Maar ook zonder bal, de volwassenheid zonder bal. Niet het rouwen, maar gelijk omschakelen en zijn team helpen. Daar heeft hij ook een super goede ontwikkeling in doorgemaakt."

"Dit is waar hij voor staat. Als hij zo doorgaat en hij gaat zijn statistieken verbeteren, ja... Dan wordt het een gigant", spreekt de Kannibaal vol overtuiging. De 22-jarige Poku noteerde afgelopen seizoen 2 goals en 8 assists in 42 wedstrijden voor AZ, waar hij voorlopig een contract heeft tot medio 2026.