Overgang AZ-talent (15) naar Ajax doet veel stof opwaaien

Charly van Oosterhout, pas vijftien jaar oud, maakt de overstap van AZ naar Ajax deze zomer. Daarmee lijkt het herenakkoord dat door de topclubs in de Eredivisie is afgesloten te worden geschonden. Het Algemeen Dagblad publiceert een uitgebreide analyse van alle ontwikkelingen rondom de gevoelige overstap.

Van Oosterhout maakte de afgelopen vier seizoenen veel indruk in de jeugdopleiding van AZ en directeur voetbalzaken Max Huiberts schoof de piepjonge aanvaller dan ook een contract onder de neus. De bestuurder slaagt niet in zijn missie, want Van Oosterhout kiest uiteindelijk voor Ajax.

Er heerst vooral teleurstelling in AZ-kringen. Maar er is ook verbazing in Alkmaar. ''Dat die keuze wordt gefaciliteerd door Ajax: dat verbaast de club. Mede omdat Ajax met Marijn Beuker en Alex Kroes mensen in de top heeft werken met een AZ- verleden.''

De transfer staat ook haaks op het zogeheten herenakkoord dat in 2019 werd gesloten door zes clubs: PSV, AZ, Ajax, Feyenoord, FC Utrecht en Vitesse. De clubs die de jeugdopleiding hoog in het vaandel hebben spraken ook om geen jeugdspelers van elkaar over te nemen. De overeenkomst eindigt overigens op 1 juli van dit jaar, waardoor Ajax wellicht bij Van Oosterhout is uitgekomen.

''Het herenakkoord is onderdeel van het grotere plan om de top 6-positie van Nederlandse clubs in Europa te behouden'', verduidelijkt Huiberts. ''En het gaat ook om weerstand. Wat denk je dat er gebeurt als één of twee clubs alle talenten overal oppikken. Dan kun je de uitslag tegen de andere clubs wel voorspellen.''

Dat AZ 146.000 euro overhoudt aan de transfer van Van Oosterhout, zegt Huiberts bitter weinig. ''Wat hebben wij daaraan, als je bedenkt dat een jeugdspeler hier een traject kan afleggen zoals bijvoorbeeld Teun Koopmeiners en vele anderen, die het eerste haalden en een transfer voor vele miljoenen maakten?''

Van Oosterhout is een fervent Ajax-supporter en afkomstig uit een Amsterdams gezin. ''Er was geen enkele reden om bij AZ weg te gaan. Maar na de gesprekken met Ajax koos hij op gevoel voor deze nieuwe uitdaging'', zo legt zaakwaarnemer Bas Schothorst uit.

De belangenbehartiger benadrukt dat Van Oosterhout zich niet liet leiden door financiële motieven. ''Ajax heeft de speler geen contract aangeboden.'' Ajax bevestigt aan het AD dat geld geen doorslaggevende rol heeft gespeeld.

Ajax laat tevens weten dat het herenakkoord wordt gerespecteerd en er niet actief wordt gezocht naar jeugdspelers van andere clubs. Het komt volgens de Amsterdamse club wél voor dat spelers of hun zaakwaarnemers laten weten dat er interesse is om bij Ajax te komen spelen.

''Soms omdat ze woonachtig zijn in de omgeving Amsterdam en/of omdat ze graag voor Ajax willen spelen. In dat geval stimuleren we altijd dat ze zelf eerst de eigen club informeren en pas daarna gaan we open en transparant de club informeren dat we geïnteresseerd zijn'', aldus een woordvoerder van Ajax.