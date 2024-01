Bosz zwaar geïrriteerd tegen journalist: ‘Meen je dit serieus? Hou eens op zeg’

Peter Bosz heeft na afloop van Feyenoord – PSV vol irritatie gereageerd op een vraag van een journalist op de persconferentie. De vraag ging over de strafschop die PSV niet kreeg, na een mogelijke overtreding van Mats Wieffer op Noa Lang. Zowel de scheidsrechter als VAR greep niet in, waarna het spel gewoon weer werd hervat. Uiteindelijk won Feyenoord het duel in de TOTO KNVB Beker met 1-0.

Op de persconferentie krijgt Bosz de vraag of hij het een penalty vond. "Ik dacht dat het een strafschop was. En achteraf bleek ik daar wel gelijk in te hebben", reageert de oefenmeester.

Vervolgens vraagt de journalist of de mensen in Bosz' omgeving het met hem eens zijn. "Heb je het gezien?", vraagt Bosz enigszins geërgerd, waarop de journalist bevestigend antwoordt. "Dan hoef ik toch niets meer te zeggen?", aldus Bosz.

Als de journalist vervolgens vertelt dat de meningen bij zijn collega's verdeeld waren, raakt Bosz echt geïrriteerd. "Heb je het aan Jules de Corte (liedschrijver die blind was, red.) gevraagd? Nee, maar even serieus..."

"Heb je echt de beelden gezien, of niet?", gaat Bosz verder. "Zag je dat hij (Lang, red.) werd geraakt op zijn linkervoet en dat die dubbelklapte? Dan is er toch geen discussie mogelijk? Hoezo zijn er collega's die daar anders over denken? Jij denkt daar anders over? Nou, jongens. Kom op. Menen jullie dit serieus nu, of niet? Ik wil best met jullie in discussie daarover, maar die ga je niet winnen. Dus doe het dan niet. Hou eens op, zeg."

Daarna krijgt Bosz de vraag of dit een sleutelmoment in de wedstrijd was. "Wat denk je?", reageert de trainer. "Want hij (Wieffer, red.) had al geel, en dit is dus een gele kaart. En een strafschop. En ik kan me voorstellen dat de wedstrijd er dan anders uitziet. Dus dit was cruciaal."

"Je ziet ook als je die jongen (Lang, red.) ziet vallen: hij valt op z'n hoofd. Maar als jij een schwalbe maakt, dan zorg je altijd wel als je valt dat je jezelf opvangt. Hier zag je gewoon dat hij dat niet van plan was. Maar hier hoeven we niet lang over te praten wat mij betreft hoor", besluit een zichtbaar geïrriteerde Bosz.

