Bosz ziet ‘extreem verlegen speler’ bij PSV: ‘Ik ga voor hem werken’

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 17:13 • Mart Oude Nijeweeme

Peter Bosz hoopt na de gewonnen Johan Cruijff Schaal ook in de Eredivisie goed van start te gaan met PSV. De Eindhovenaren nemen het zaterdagavond in eigen huis op tegen FC Utrecht (16.30 uur). Zonder al te veel prijs te geven over de basisopstelling, staat in ieder geval vast dat nieuwkomer Malik Tillman nog niet begint. De van Bayern München overgekomen middenvelder is pas net aangesloten.

Bosz erkende vrijdag tijdens het persmoment dat hij over een fitte selectie beschikt. Wel waakt de PSV-trainer voor blessures. "We gaan nu wedstrijden spelen met twee dagen rust ertussen en dan is het echt opletten. De eerste vijf weken hebben we gelukkig nog geen blessures opgelopen, maar het is onmogelijk om iedere week twee keer met dezelfde elf te spelen. Aan het eind van het seizoen zullen er ook andere spelers in het elftal staan. We hebben geen vast elftal."

Vast staat dat Tillman nog niet inzetbaar is. "Ik weet nog niet precies wanneer hij kan meedoen, heb hem gisteren pas voor het eerst de hand geschud. De fysieke staf gaat bekijken wanneer hij inzetbaar is. Dat zou ook met een week kunnen zijn, maar ik kan er geen datum op plakken nog. Het is een heel verlegen jongen, extreem verlegen. Dat schudt hij op het veld van zich af. Daar is hij zelfbewust en heeft hij kwaliteiten. Ik ga nu voor hem werken en ontdekken hoe hij zich manifesteert.”

Tillman dient de concurrentiestrijd aan te gaan met Bababi. Laatstgenoemde heeft nog altijd zijn contract niet verlengd. "Ik denk dat hij gezien heeft dat wij hem serieus nemen en het is aan hem om de beslissing te nemen", aldus Bosz. "Verder heb ik met hem niet veel gesproken de laatste dagen, omdat de hele selectie doorgaans al veel praat met jonge spelers. Die hele selectie heeft me overigens positief verrast, maar er kunnen nog veel dingen beter."