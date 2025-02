Belangrijke kracht keert terug bij PSV, duo tussen hoop en vrees voor Juventus

Trainer Peter Bosz heeft de 23-koppige selectie bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd van PSV tegen Juventus van woensdag. De Eindhovenaren moeten de 2-1 nederlaag van vorige week dinsdag wegpoetsen om het avontuur in de Champions League een vervolg te kunnen geven.

Olivier Boscagli keert terug in de selectie van PSV. De Franse centrumverdediger kwam voor het laatst in actie op 29 januari, toen PSV in de afsluitende wedstrijd in de poulefase van de Champions League met 3-2 won van Liverpool. Boscagli was sindsdien absent vanwege een spierblessure. Hij trainde maandag en dinsdag mee en mag zich opmaken voor het belangrijke Europese duel.

Bosz kan woensdag in het Philips Stadion normaal gesproken weer een beroep doen op Rick Karsdorp, over wie na de training van dinsdag definitief een beslissing wordt genomen. De rechtsback was niet fit genoeg voor de uitwedstrijd tegen Juventus en het 2-2 gelijkspel tegen FC Utrecht, maar is nu weer van de partij. Het lijkt erop dat Richard Ledezma opnieuw de rechtsbackpositie invult bij PSV en dat Karsdorp eventueel als invaller wordt gebruikt.

Boscagli en Karsdorp deden dinsdagmiddag mee op de afsluitende training van PSV, zo wordt duidelijk uit een video van Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. Ook Armando Obispo en Guus Til onderwierpen zich aan een laatste test voor de tweede ontmoeting met Juventus in een week tijd en lijken te kunnen spelen, al moet Bosz daarvoor nog een knoop doorhakken.

Bosz kan tegen Juventus niet beschikken over de langdurige geblesseerden Ricardo Pepi en Malik Tillman en Sergiño Dest, al trainde laatstgenoemde dinsdag gewoon mee. Esmir Bajraktarevic is nog niet inzetbaar. Er zijn verder geen nieuwe blessuregevallen bij PSV, dat Juventus vorige week goed partij bood maar desondanks met een 2-1 nederlaag van het veld stapte.

Volledige selectie PSV

Doel: Walter Benítez, Joël Drommel, Niek Schiks

Verdediging: Olivier Boscagli, Mauro Júnior, Rick Karsdorp, Richard Ledezma, Adam Nagalo, Tyrell Malacia, Ryan Flamingo, Armando Obispo

Middenveld: Isaac Babadi, Joey Veerman, Jerdy Schouten, Guus Til, Ismael Saibari, Tygo Land

Aanval: Luuk de Jong, Couhaib Driouech, Ivan Perisic, Johan Bakayoko, Noa Lang, Jesper Uneken.