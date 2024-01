Bosz: ‘Verschrikkelijk. Als ik dat terugzie, word ik alleen maar pissiger'

Peter Bosz is enorm trots op de evenaring van het record uit het seizoen 1987/88, toen de eerste zeventien duels in de Eredivisie ook allemaal werden gewonnen door PSV. De winnende trainer is aan de andere kant niet te spreken over het matige laatste kwartier van zijn spelers.

"Verschrikkelijk zoals we eindigen", verzucht Bosz na afloop bij ESPN. "Ik vond dat we een goede wedstrijd speelden en zeker goed begonnen. En dan dat laatste kwartier, daar erger je je aan. En dat is toch het gevoel dat je die kleedkamer mee inneemt. We probeerden de jongens nog te feliciteren, maar ze waren niet echt blij. En terecht."

Verslaggever Hélène Hendriks wil weten of Bosz zich snel over een dergelijke teleurstelling heen kan zetten. "Nee. Als ik straks die beelden terug ga zien, word ik alleen maar pissiger. Alles ging mis. We gingen achteruit lopen en verdedigden de diepte niet goed. Alles. Niet goed."

"Ik weet niet waar het aan ligt. Ik constateer alleen dat het slecht was. Het was helemaal onnodig, omdat we het hartstikke goed deden. We stonden comfortabel voor met 3-0. Speel die wedstrijd dan goed uit, maar dat deden we niet."

Trots

Bosz is niet alleen maar negatief. "Ik ben trots op hoe we begonnen. Het is altijd afwachten hoe je na drie weken niet spelen aan zo'n wedstrijd begint. En dat deden we goed. We jaagden Excelsior op en gaven ze geen tijd aan de bal. We maken goede goals en krijgen kansen om nog meer te scoren. Het zag er goed uit, al was de tweede helft wat minder."

"We kregen wel kansjes, maar scoren dan te weinig om nog verder uit te lopen. Hoewel 3-0 een comfortabele voorsprong is. Nou, en over dat laatste kwartier hebben we het al gehad", schiet Bosz in de lach.

De Jong

Bosz deelt tot slot complimenten uit aan Luuk de Jong, die dankzij de hattrick tegen Excelsior nu tiende staat op de topscorerslijst aller tijden in de Eredivisie. "Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik heb hem geprobeerd te eren door hem iets sneller van het veld te halen. Dat de mensen hem dat applaus konden geven. Drie keer scoren en de top 10 aller tijden binnenkomen, is knap."

