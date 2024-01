Bosz verrast met antwoord over toekomst als trainer: ‘Ik denk dat ik hierna...’

Peter Bosz gaat ervan uit dat PSV zijn laatste club als trainer is, zo zegt hij in een uitgebreid interview op het YouTube-kanaal van de Eindhovense koploper. De zestigjarige oefenmeester uit Apeldoorn stelt dat hij niet meer de ambitie heeft om in een buitenlandse topcompetitie aan de slag te gaan. Bosz tekende afgelopen zomer voor drie seizoenen als hoofdtrainer van PSV, waardoor hij tot medio 2026 vastligt in het Philips Stadion.

PSV was afgelopen week op trainingskamp in Spanje, waar Bosz uitgebreid sprak met presentatrice Maddy Janssen. Gevraagd naar zijn ambities als trainer, reageert hij weloverwogen. “Ik denk dat ik hierna stop.” Janssen vraagt zich af waarom. “Dan is het toch mooi geweest? Dan wil ik naar palmbomen gaan kijken en wil ik ook genieten”, aldus Bosz.

Peter Bosz over zijn toekomst als trainer: 'Ik vind het prima zo' ??? — PSV (@PSV) January 9, 2024

Bosz laat blijken dat het trainerschap hem af en toe zwaar bevalt. “Ik geniet nu ook, maar ik ben wel altijd onderweg. Dat is al meer dan 45 jaar zo.” Bosz was tussen 1981 en 1999 profvoetballer, waarna hij zich direct richtte op een trainerscarrière.

Als hoofdtrainer was hij werkzaam voor AGOVV, De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Olympique Lyon en nu dus PSV. Tussen 2006 en 2009 was Bosz technisch directeur bij Feyenoord, waar hij zich met zijn beleid niet geliefd maakte.

Oranje

Bosz krabbelt later in het gesprek enigszins terug. “Ik weet het ook niet hè? Dus moet ik het eigenlijk ook niet zeggen… Ik heb niet zoiets dat ik hierna per se naar de Premier League wil. Kijk als het Nederlands elftal komt, dat lijkt me geweldig.” Bosz kwam in zijn spelersloopbaan acht keer uit voor Oranje.

Toch beseft de succescoach van PSV dat het bondscoachschap niet iedereen is gegund. “Dat weet je nooit, want het moet net passen”, aldus Bosz. “Dat kan alleen als je net geen club hebt. Dat kan, maar ik vind het ook prima zo.”

Verwacht jij dat PSV de laatste klus van Bosz als trainer is? Ja Nee Stem Verwacht jij dat PSV de laatste klus van Bosz als trainer is? Ja 50% Nee 50% Totaal aantal stemmen: 36 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties