Bosz verklaart waarom Ramalho in voor PSV cruciaal duel bankzitter is

Woensdag, 30 augustus 2023 om 20:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:05

Peter Bosz kiest met Jerdy Schouten centraal achterin voor voetbal van achteruit bij PSV, zo verklaart de coach bij RTL7 in aanloop naar het cruciale duel met Rangers. De onlangs aangetrokken middenvelder vormt in het hart van de PSV-defensie een duo met Olivier Boscagli. André Ramalho, vorige week nog basisspeler in de uitwedstrijd tegen Rangers, moet hierdoor plaatsnemen op de bank.

"Het heeft in eerste instantie met Jerdy te maken, wat gewoon een heel goede voetballer is", legt Bosz zijn keuze voor Schouten uit. "Dus met name in balbezit, wat wij toch het meeste zullen hebben, zal hij het verschil moeten maken. En in de laatste wedstrijden was André (Ramalho, red,) wat ongelukkiger daarin. En het heeft niks met het belang van de wedstrijd te maken, ik denk dat dit op dit moment het beste voor het elftal is." Verslaggever Marcel Maijer wil weten wat Schouten meer kan brengen achterin dan Ramalho.

"Het zijn twee totaal verschillende spelers. Jerdy is vooral heel vast aan de bal. En we zullen veel de bal hebben, dus dan zal dat belangrijk zijn", benadrukt Bosz nog maar eens. Analist Jan Boskamp vraagt daarna aan de PSV-trainer of Schouten vaak op het middenveld te vinden zal zijn tegen Rangers. "Als het voetballend kan, ja. We weten niet of zij met een of twee spitsen spelen. Dat moeten we even bekijken." Theo Janssen vraagt zich af of Schouten en Boscagli het aandurven om risico's te nemen van achteruit.

"Het is per definitie zo met verdedigers dat als ze moeten doorschuiven, dat ze dat eng vinden. En dat moet helemaal niet, want je voorkomt juist vaak problemen als je dat durft. Maar dat pikken ze hier wel heel snel op, hoor", spreekt Bosz vertrouwen uit in zijn verdedigers. De analyse van de oefenmeester staat Janssen wel aan. "Hij zegt louter logische dingen, want Schouten is voetballend veel beter. En die zal veel vaker het middenveld indribbelen. En Boscagli heeft ook kwaliteiten aan de bal. Ik ben wel benieuwd, want in de omschakeling is PSV nog steeds kwetsbaar. Dus zorg alsjeblieft dat je goed staat."