Peter Bosz spuwt gal na PSV-Valencia: ‘Nummer negen ging als een idioot door op...’

Peter Bosz heeft zich zaterdagavond gestoord aan Hugo Duro, aanvaller van Valencia. De Spaanse spits deelde Noa Lang een schopje uit, waarop de vleugelaanvaller van PSV gepikeerd reageerde en met zijn hoofd tegen dat van Duro ging staan. Bosz ging na afloop in op het opstootje.

"Die nummer negen, hè? Die miste Noa twee keer op een haar na en ging daarna als een idioot door op Olivier Boscagli", foeterde Bosz na afloop op de persconferentie in het Philips Stadion. Boscagli liep een schouderblessure op na een forse duw van Duro en moest noodgedwongen gewisseld worden.

Bosz maande Lang direct tot kalmte. Het moment tussen Lang en Duro leverde een opstootje op tussen spelers van beide teams, al wist arbiter Marc Nagtegaal de controle snel te herstellen. Lang kreeg overigens geen gele kaart voor het hele gebeuren.

Bosz kon weinig zeggen over de blessures van Boscagli en de eveneens uitgevallen Mauro Júnior. "Ik weet niet precies hoe ernstig het is. We zullen morgenochtend (zondagochtend, red.) moeten afwachten. Of ik me zorgen maak om de achterhoede? Dat doe ik nooit, ik richt me altijd op de spelers die er wel zijn."

"Het belangrijkste is dat de jongens negentig minuten hebben gemaakt. Ik heb hele goede zaken gezien en een aantal vastigheden zie je langzaam ook wel weer terugkomen", stipte Bosz enkele positieve zaken aan na de 2-1 overwinning van zijn ploeg op Valencia.

"En waarom dat gebeurt? We gaan weer meer en meer met een vaste groep spelen. En het tegendoelpunt dat we incasseerden? Dat vond ik gewoon slecht. Zoiets mag vanuit een ingooi niet gebeuren, terwijl de situatie eindigt aan de andere kant. Dan gaat er een aantal dingen gewoon niet goed."

"We staan er goed voor, maar een voorbereiding zegt nog niets over met welke groep je het seizoen ingaat", brengt Bosz direct een kanttekening aan. "De spelers moeten beseffen dat ze keihard moeten werken om goede resultaten te halen. Onze eerste belangrijke wedstrijd is die tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal (op 4 augustus, red.). Vanaf zondag gaan we kijken hoe we dat invullen."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!