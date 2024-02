Bosz sprak met Dortmund-invaller Brandt: ‘Hij zei me wat hij van PSV vond’

Peter Bosz had gehoopt op een iets betere uitgangspositie voor PSV na de remise tegen Borussia Dortmund (1-1), maar heeft er 'alle vertrouwen' in dat de Eindhovenaren het tweeluik op 13 maart winnend besluiten, zo vertelt de coach na afloop bij RTL 7.

Bosz zag een 'intense' wedstrijd, zo blikt hij terug. "Waarbij ik toch gehoopt had dat we met een overwinning weg waren gegaan. Eerste helft een paar goede kansen gehad, in de tweede helft niet meer grote kansen, maar wel momenten waarbij de laatste pass niet goed was."

"In die eindfase was de laatste bal niet goed. Dat had beter uitgespeeld kunnen worden soms", wijst Bosz hetgeen aan dat PSV niet de overwinning opleverde. "Vergis je niet in het niveau."

"Het was echt een heftige wedstrijd. Ik vond dat we achter goed stonden. In het begin kregen we de druk er niet goed op. In de tweede helft gingen we met Luuk (de Jong, red.) en Malik (Tillmann, red.) wat meer drukzetten, wat een stuk beter ging."

Bosz zag geen goede, maar ook geen saaie eerste helft, legt hij uit. Met veel omschakelmomenten over en weer golfde het spel beide kanten op. Zo kreeg PSV via Malik Tillmann al vroeg een goede kans op de openingstreffer. Na een prima kaats van Luuk de Jong schoot hij wild naast. “Die moet erin”, baalt Bosz. “En bij het einde die van Johan Bakayoko. Die schiet hij slap in.”

“Nu is het jammer eigenlijk dat Yorbe (Vertessen, red.) weggegaan is hè?”, vraagt André Ooijer vervolgens aan de oefenmeester. “Het was moeilijk voor ons om aanvallend te wisselen”, klinkt Bosz instemmend. “We hebben nu Ricardo Pepi vanaf links laten spelen, wat geen echte linksbuiten is.”

“En we missen Noa (Lang, red.) natuurlijk, vooral met zijn acties. Een kracht van ons is geweest dat wij na 60 of 65 minuten, wanneer een tegenstander - zoals Dortmund ook nu - er behoorlijk doorheen zit, dat je nog een frisse kracht als een Vertessen of een Lang kan brengen. Dan hebben we heel vaak nog dingen kunnen forceren, maar dat was vandaag helaas niet zo.”

Desalniettemin denkt Bosz dat PSV een uitgangspositie heeft gegrepen die genoeg perspectief biedt. "Ik heb er vertrouwen in dat we het over drie weken gewoon kunnen doen daar”, verwijst Bosz naar de returnwedstrijd in het Signal Iduna Park.

Hij ziet verder geen voordeel in zijn verleden als coach van Dortmund. “Ik kan de jongens vertellen dat de mensen daar hard schreeuwen, maar of ze daar beter van gaan spelen, dat weet ik niet”, besluit hij lachend.

Na afloop sprak Bosz met Julian Brandt, die hij nog kent uit hun gezamenlijke periode bij Dortmund. "Hij heeft me wel verteld wat hij vond PSV vond, ja", aldus Bosz op de persconferentie na afloop. Brandt viel na een uur spelen in voor Marco Reus. "Maar ik ga hier niet herhalen wat hij zei, want dan gaan mijn spelers naast hun schoenen lopen. Het was dus positief."

