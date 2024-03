Bosz slaat Babadi over bij PSV en verrast met namen op middenveld

De opstelling van PSV voor de topper tegen Feyenoord is bekend. Trainer Peter Bosz kan niet beschikken over Joey Veerman en Ismael Saibari, maar er is ook geen basisplaats voor

Isaac Babadi, zoals eigenlijk was verwacht. Malik Tillman start op het middenveld, samen met Jerdy Schouten en Mauro Júnior. Het duel in het Philips Stadion begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez is de doelman van PSV. De verdediging wordt gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld is Jerdy Schouten de controleur van dienst. Naast en voor hem staan dus Tillman en Mauro Júnior geposteerd. Voorin wordt spits Luuk de Jong geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links). Babadi, die vorige week indruk maakte tegen PEC Zwolle (1-7 winst), zit op de bank.

PSV, de nog ongeslagen koploper in de Eredivisie, kan naaste achtervolger Feyenoord op een achterstand van dertien punten zetten. Om dat te bewerkstelligen dienen de Noord-Brabanders te winnen van de Zuid-Hollanders. “Op de training merk je dat iedereen messcherp is. Het is op dit moment de grootste wedstrijd die wij kunnen spelen in de Eredivisie", blikte Bosz vrijdag vooruit op de persconferentie.

"We kunnen tegen iedereen drie punten halen, dus voor mij is het duel tegen Feyenoord absoluut niet anders dan bijvoorbeeld de wedstrijd van vorige week tegen PEC Zwolle.” PSV won met liefst 1-7 in Overijssel en bevestigde daarmee nog maar eens dat de club titelfavoriet nummer één is.

Bosz wil meer dan 'niet verliezen'. “We willen zondag winnen en zijn niet content met een gelijkspel. Met die instelling stuur ik mijn jongens iedere week de wei in. We willen onze directe concurrent op een grotere afstand zetten en daar ligt onze focus op. Als dat lukt, steek ik een dikke sigaar op. Het is een belangrijke wedstrijd voor ons.”

"We gaan niet voor een gelijkspel en natuurlijk leven er nog revanchegevoelens na de vorige wedstrijd. Wij gaan elke wedstrijd in om de drie punten te pakken en nu ook.” De vorige wedstrijd die PSV speelde tegen Feyenoord, in het kader van de achtste finale van de TOTO KNVB Beker, ging met 1-0 verloren. Eerder dit seizoen won PSV wel tweemaal van Feyenoord. Eerst voor de Johan Cruijff Schaal (0-1), later in de Eredivisie (1-2).

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Mauro Júnior, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lozano

