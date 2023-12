Bosz raakt niet uitgepraat over één PSV'er: 'Bijna eng, zo goed'

Peter Bosz was op de persconferentie na afloop van het duel met Arsenal (1-1) zeer lovend over de prestaties van Malik Tillman. Hij noemde de prestaties van de jongeling 'bijna eng'. Ook de analytici van RTL 7 hebben met open mond gekeken naar het optreden van de Amerikaan.

"Ik vond Tillman bijna eng, zo goed", aldus Bosz tijdens het perspraatje. "Daar heb ik echt van zitten genieten op de bank. Die vond ik echt geweldig spelen. Dat is gewoon mooi om naar te kijken."

'Ødegaard van PSV'

“Vraag aan jullie”, begint Humberto Tan de nabeschouwing bij RTL 7. “Dirk Kuijt heeft namens de UEFA de Man of the Match gekozen. Wie heeft hij gekozen?”

“Tillman”, antwoorden Jan Boskamp en Wesley Sneijder beiden zonder aarzelen. “Nee”, reageert Tan. “Nee?!”, countert Boskamp direct vol verbazing. “Dan heeft hij er geen kijk op!”

Kuijt koos namelijk Saibari. De analytici te gast kunnen daar ook wel mee leven. “Een goede tweede”, vindt Sneijder. De analisten motiveren vervolgens waarom zij de uitverkiezing toch aan Tillman zouden hebben gegeven.

“Al het gevaar, al die steekballetjes. Met zoveel gevoel en de juiste snelheid gegeven. Het kwam allemaal van hem. Echt een klasse bal, dit”, begeleidt Boskamp beelden van steekpasses van Tillman. “Schitterend. Hij stak er echt met kop en schouders bovenuit."

“Hij was de Martin Ødegaard van PSV”, stelt Tan vervolgens. “Zeker weten”, antwoordt Sneijder. “PSV had er een aantal aardige aanvallen bij zitten. En dat kwam juist door deze twee spelers”, doelt hij op Tillman en Saibari.

“Zij maken het voetbal zo makkelijk”, vervolgt Sneijder. “Lekker één keer raken, twee keer raken, het spel ook echt versnellen. De aanvallen waren bij vlagen echt van heel hoog niveau. Ik vond het de allerbeste wedstrijd van PSV tot nu toe, Europees.”

“Tillman vond ik echt heel goed spelen”, gaat Boskamp de lofzang over de Amerikaan verder. “Ik hoor dat het een heel verlegen jongen is. Ik hoop voor hem dat hij wat meer wordt als dat eigenwijze mannetje hier”, grapt Boskamp over Sneijder.

