Bosz negeert wens Van Hanegem: ‘Ik schijn het niet te mogen zeggen...’

Dinsdag, 26 september 2023 om 16:05 • Bart DHanis • Laatste update: 16:50

Peter Bosz is onder de indruk van Go Ahead Eagles, zo heeft hij laten weten op de persconferentie voorafgaand aan het duel met de ploeg van René Hake. De trainer van PSV zei na afloop van het duel met Almere City (0-4 winst) dat hij woensdag tegen Go Ahead ‘de eerste topper van het jaar gaat spelen'.

Die uitspraak schoot bij Willem van Hanegem in het verkeerde keelgat. In zijn column in het Algemeen Dagblad schreef de Kromme dat PSV wel gewoon ‘zelf moet blijven nadenken’. “Als je zelf klaagt dat je van Arsenal verliest omdat ze zulke geweldige spelers hebben, moet je niet gaan beginnen over hoe geweldig Go Ahead is. Dat zijn ze namelijk niet.”

Nu heeft Bosz dinsdag weer gezegd dat de club uit Deventer een leuke ploeg heeft. Hij trekt zich dus bijzonder weinig aan van de woorden van Van Hanegem. “Ik schijn het niet te mogen zeggen, maar daar heb ik lak aan. Go Ahead heeft echt een leuke ploeg”, laat de oefenmeester optekenen in gesprek met Voetbal International. “Het verrast me niet dat ze op de derde plaats staan. Of ze daar aan het einde van het seizoen ook nog staan weet ik niet, maar ze hebben echt een leuke ploeg.”

“Het is een team dat al wat langer bij elkaar is”, gaat Bosz verder. “Dat werpt echt zijn vruchten af. Je bent dan ingespeeld en je weet precies wat je aan elkaar hebt. Ze durven te voetballen. Tegen zulke ploegen moet je echt goed druk zetten, want anders spelen ze er onderuit. Daarom kijk ik graag naar Go Ahead.”