Bosz moet achterin naam doorstrepen bij PSV; Noa Lang ontbreekt ook tegen NEC

Trainer Peter Bosz van PSV heeft zijn opstelling voor het duel met NEC vrijgegeven. Jerdy Schouten keert terug in de basis, terwijl Noa Lang en Olivier Boscagli helemaal ontbreken in de wedstrijdselectie. Het duel in het Goffertstadion begint om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV, waar Richard Ledezma op de rechtsbackpositie de voorkeur krijgt boven Rick Karsdorp. Ryan Flamingo en Armando Obispo vormen het hart van de defensie, terwijl Mauro Júnior het op de linksbackpositie mag laten zien. Boscagli ontbreekt volgens Voetbal International wegens een spierblessure en zal enkele weken moeten revalideren.

Schouten kreeg midweeks tegen Liverpool rust om te herstellen van een lichte blessure, maar is er in Nijmegen weer bij en vormt het blok op het middenveld met Joey Veerman. Ismael Saibari start op 10; Guus Til neemt plaats op de bank.

Voorin is er geen plek voor Lang, die onlangs herstelde van ziekte maar nog ontbreekt in Nijmegen. Ivan Perisic krijgt op linksbuiten de voorkeur, terwijl Johan Bakayoko vanaf de rechterkant start. Luuk de Jong is de spits van dienst.

''We weten heel goed hoe belangrijk deze wedstrijd is'', reageerde Bosz op de vraag of NEC ‘bijna vergeten wordt’ door de vele grote wedstrijden in deze periode. ''Die tegen NEC is veel belangrijker dan bijvoorbeeld de loting voor de Champions League, dus die zijn we zeker niet vergeten.''

''Maar in een periode waarin de wedstrijden elkaar zo snel opvolgen, is er weinig tijd om echt terug te blikken op wat er vorig jaar gebeurd is. We hebben natuurlijk gekeken naar hoe NEC nu speelt. Je probeert altijd te leren van verloren wedstrijden, maar dat moment ligt gewoon te ver achter ons. Het gaat nu om hoe wij ons voorbereiden en hoe we ons spel op de mat leggen.''

Opstelling NEC: Roefs; Pereira, Sandler, Márquez, Verdonk; Proper, Hoedemakers, Van Crooij; Ouaissa, Ogawa, Hansen

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Perisic.