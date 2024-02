Bosz met PSV beducht op ‘geweldige’ Dortmund-speler: ‘Hoop dat hij niet speelt’

Peter Bosz heeft op de persconferentie maandag vooruitgeblikt op het Champions League-duel tussen zijn PSV en Borussia Dortmund. Dinsdag treffen de Eindhovenaren de met vorm worstelende Duitsers in het eigen Philips Stadion.

Dortmund, de huidige nummer vier van de Bundesliga, is ‘wisselvallig’, erkent ook Bosz. Afgelopen weekend speelde de ploeg van Edin Terzic gelijk bij VfL Wolfsburg (1-1). “Maar het is zeker geen slecht elftal. Ze hebben spelers die goed positiespel kan spelen, maar het is een ploeg die ook kan counteren."

De tevens aangeschoven Sergiño Dest spreekt van een ‘unieke’ kans om tot de kwartfinales van het miljardenbal door te stoten. “Mijn gevoel is dat het echt een 50/50 wedstrijd wordt. We waren allemaal ook erg blij met de loting."

Bosz blikt tijdens het perspraatje uiteraard ook even terug op zijn verleden als hoofdtrainer van Borussia Dortmund. “Het is lang geleden en ik heb er niet heel lang gezeten", blikt de trainer terug. "Ik heb toevallig toen we op trainingskamp waren deze winter nog even bij Dortmund kunnen kijken. Het is een tegenstander waar ik veel respect voor heb, maar die ik heel graag wil verslaan.”

Maar verder ziet Bosz geen Eindhovens voordeel door zijn verleden bij die Borussen. “Als ik kijk naar de spelers die er zijn: Marco Reus was er, maar die was toen geblesseerd aan zijn kruisband, dus die heeft onder mij niet gevoetbald helaas.”

Wel is de oefenmeester van PSV op zijn hoede voor een andere speler van Dortmund: Julian Brandt. Met hem werkte Bosz samen in zijn periode bij Bayer Leverkusen. “Daar heb ik heerlijk mee gewerkt. Een geweldige speler. Ik hoop dat hij morgen niet speelt”, grapt hij.

Johan Bakayoko

Bosz gaat tijdens de vooruitblik op het Champions League-affiche ook nog even in op de fysieke staat van zijn elftal. Daarbij is Johan Bakayoko het grootste twijfelgeval. Hij miste afgelopen vrijdag het duel met Heracles (2-0) wegens ziekte.

“Afgelopen week hebben we Johan ziek gehad", vertelt Bosz. "Zometeen zal hij hopelijk mee kunnen trainen en hoe fit hij is en of hij kan starten morgen. Hij is niet zolang ziek geweest. Daarom valt het denk ik en hoop ik ook allemaal wel mee."

“De jongens die tegen Heracles en FC Volendam hun eerste minuten zijn gaan maken zijn goed uit die wedstrijden gekomen. Volgens mij groeien we qua fitheid, maar ook qua vorm, weer terug naar onze beste periode”, besluit Bosz.

