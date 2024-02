Bosz licht één speler uit na Ajax - PSV: ‘Hij heeft het echt geweldig gedaan’

Peter Bosz is na afloop van Ajax – PSV (1-1) lovend over Mauro Júnior. De Braziliaan startte op het middenveld aan de kant van de Eindhovenaren, wat voor een groot deel het gevolg was van een aantal blessures aan PSV-kant. Volgens Bosz heeft Mauro het ‘geweldig gedaan’.

Onder meer Noa Lang, Joey Veerman, Malik Tillman, Ricardo Pepi en Guus Til ontbraken in de selectie van PSV, en daardoor mocht Mauro het vanaf de eerste minuut laten zien. Het betekende zijn eerste basisplek in de Eredivisie in bijna een jaar tijd.

“Ik vind echt dat hij het geweldig gedaan heeft en ben blij dat we hem weer in konden brengen”, aldus Bosz na afloop van de topper op de persconferentie.

“De eerste keer in de basis in de Eredivisie, in de ArenA tegen Ajax. Dat is echt niet makkelijk, om een topwedstrijd te spelen en dan dit neer te zetten.”

Met het gelijkspel kon Bosz wel leven, gaf hij even daarvoor voor de camera van ESPN al aan. “Ik win liever, maar het zat er misschien niet echt in. Dus ik denk dat dit wel een terechte uitslag was.”

Volgens Bosz speelde PSV ‘niet groots’. “We zijn wel gaan voetballen in de eerste helft, en daarmee drongen we Ajax ook wat terug, zonder dat we heel veel uitgespeelde kansen hadden. Ik denk dat het een intense wedstrijd was, dat zag je ook aan veel spelers aan beide kanten die er behoorlijk doorheen zaten.”

“De bezetting op onze bank in aanvallende zin was gewoon heel mager bij ons”, ging Bosz verder. “Normaal zou je dan gaan wisselen met snelheid, en nog een keer een Pepi erbij, dan kun je wat forceren. Maar dat was vandaag niet mogelijk.”

