Bosz kort voor NEC-PSV: 'Ik kan nu wel 'nee' zeggen, maar ik weet het niet'

Olivier Boscagli en Noa Lang ontbreken zaterdagavond bij PSV, dat het in de Eredivisie opneemt tegen NEC. Kort voor de aftrap in De Goffert praat trainer Peter Bosz bij ESPN over de weggevallen verdediger en aanvaller.

''Hij heeft tegen Liverpool door kunnen spelen. Dus het is niet iets acuuts geweest. Maar hij heeft toch wat last gekregen'', aldus Bosz, die geen idee heeft wanneer Boscagli terugkeert.

Verslaggever Milan van Dongen werpt op dat Boscagli er waarschijnlijk niet net zoals Ricardo Pepi maanden uit zal liggen. ''Ik kan nu wel 'nee' zeggen, maar ik weet het niet'', countert de PSV-coach direct.

Vervolgens komt de absentie van Lang ter sprake. ''Die is nog steeds ziek. Hij heeft geprobeerd om te trainen, en dat ook één dag kunnen doen. Maar hij is gewoon nog niet fit'', zo benadrukt Bosz.

''Het was ook een flink virus. Of het ís nog een flink virus'', concludeert Bosz als Van Dongen stelt dat Lang 'het flink te pakken heeft'. ''Maar er zijn er meer. Olivier (Boscagli, red.) was er ook één. Toch verminderde weerstand en dat dan zulke dingen gebeuren.''

''Natuurlijk heb je het liefst iedereen fit. Maar dat is in een voetballeven niet mogelijk. Dus moet je ermee omgaan'', aldus Bosz.

De coach van PSV kiest voor Armando Obispo als vervanger van Boscagli. Ivan Perisic vervangt Lang op de linksbuitenpositie van de koploper uit Eindhoven.