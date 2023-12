Bosz komt met verrassing en vervangt niet alleen Lozano tegen Feyenoord

Zondag, 3 december 2023 om 10:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:17

Yorbe Vertessen is aangewezen als de vervanger van Hirving Lozano, zo blijkt uit de opstelling van PSV voor de kraker tegen Feyenoord. Trainer Peter Bosz voert verder nóg een noemenswaardige wijziging door ten opzichte van de memorabele zege op Sevilla (2-3). Ismael Saibari speelt in plaats van André Ramalho, waardoor Jerdy Schouten naar de achterhoede verhuist. Het duel in De Kuip begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 1.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. Jordan Teze, Schouten, Olivier Boscagli en Sergiño Dest vormen de defensie. Patrick van Aanholt moet andermaal genoegen nemen met een reserverol.

Het middenveld wordt gevormd door Ismael Saibari, Joey Veerman en nummer 10 Guus Til. Johan Bakayoko, Vertessen en spits Luuk de Jong vormen de voorhoede van PSV.

Voor PSV was afgelopen woensdag een historische dag. Na een 2-0 achterstand tegen Sevilla trokken de Eindhovenaren het Champions League-duel alsnog naar zich toe (2-3). Met de zege plaatste PSV zich voor het eerst sinds 2015 voor de knock-outfase van het miljardenbal.

Enige tegenvaller na afloop was de blessure die Lozano opliep in de eerste helft. De Mexicaan leek een zware blessure op te lopen, maar uiteindelijk viel zijn kwetsuur mee. "We zullen hem geen anderhalve maand kwijt zijn", vertelde Bosz. Feyenoord-uit komt echter nog te vroeg. Noa Lang is er ook nog altijd niet bij.

Als PSV erin slaagt te winnen in De Kuip, groeit de voorsprong op de Rotterdammers naar tien punten. De Eindhovenaren zouden daarmee een reuzenstap zetten naar de eerste landstitel sinds 2018. "In dat soort termen denken wij niet”, vertelde Bosz vrijdag op de persconferentie. “Vanaf dag één heb ik hier gezegd dat we van wedstrijd tot wedstrijd kijken. De fout die je kunt maken, is te ver vooruit kijken."

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Saibari, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Vertessen.