Bosz kiest voor Vertessen en heeft Lozano terug; verrassende keuze Oosting

De opstelling van PSV voor het TOTO KNVB Beker-duel met FC Twente is bekend. Joël Drommel staat zoals verwacht onder de lat, wat ten koste gaat van Walter Benítez. Ook Yorbe Vertessen staat in de basis. Malik Tillman zit daardoor op de bank, waar ook Noa Lang zich meldt. Hirving Lozano zit weer bij de wedstrijdselectie. Sem Steijn moet het aan de kant van FC Twente doen met een rol als wisselspeler. Het duel in het Philips Stadion begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Drommel verdedigt zoals gewoonlijk in het bekertoernooi het doel. De goalie ziet vier verdedigers voor zich staan: Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld staan Jerdy Schouten en Joey Veerman achter nummer 10 Guus Til. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Vertessen (links).

PSV wist afgelopen weekend ook zijn zeventiende Eredivisie-duel dit seizoen in winst om te zetten. De Eindhovenaren staan nu met FC Twente als tegenstander wel voor een pittige opgave in het bekertoernooi. “We willen alles winnen wat er te winnen valt”, vertelde Bosz dinsdag op de persconferentie. “We hebben het aan het begin van het seizoen naar elkaar uitgesproken en daar hoort de KNVB Beker zeker bij."

Bosz kan weer een beroep doen op Lozano. De Mexicaan kwam eind november voor het laatst in actie. Tegen Sevilla liep de buitenspeler een hamstringkwetsuur op, die hem vier officiële wedstrijden aan de kant hield. "Afgelopen zondag heeft hij ook al getraind en gisteren (maandag, red.) ook en dat ziet er goed uit, maar alleen als het vandaag (dinsdag, red.) ook goed gaat pak ik hem erbij voor de wedstrijd. Hij zal dan nog niet starten.”

FC Twente hervatte de Eredivisie eveneens op uitstekende wijze. De Tukkers kwamen zaterdag al vroeg op achterstand tegen AZ, maar wisten de schade te herstellen (2-1). Het als derde geklasseerde Twente staat slechts twee punten achter nummer twee Feyenoord. Trainer Joseph Oosting heeft ook hoge ambities in het bekertoernooi. “Voor het seizoen hebben we de doelstelling uitgesproken dat we niet alleen in de competitie een rol van betekenis willen spelen, maar ook in de beker", vertelde de oefenmeester op de clubkanalen.

"Je bent dan soms afhankelijk van de loting, maar aan de andere kant moet je van iedereen winnen om de beker te pakken. Het is voetbal, we gaan ervoor. We kijken naar PSV, zij zijn een topploeg in Nederland en hebben niet voor niets alles gewonnen, maar zeker ook naar onze kracht, naar onze manier van voetballen. Je weet dat het lastig wordt als je naar PSV moet, maar je moet geloof hebben. Wij hebben vertrouwen in een goede afloop als wij voor elkaar krijgen wat we willen.”

De bekerkraker zou oorspronkelijk op 21 december vorig jaar worden gespeeld, maar door hevige regenval ging er een streep door het duel. De winnaar van het bekertreffen mag op 24 januari opnieuw vol aan de bak. In de achtste finales wacht een uitduel met Feyenoord.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Vertessen.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Bruns, Pröpper, Smal; Eiting, Sadilek, Regeer; Vlap, Ugalde, Van Wolfswinkel.

