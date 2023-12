Bosz is waanzinnig onder de indruk: ‘Technisch is dit een van de beste spelers’

Peter Bosz gaat zondagavond met PSV op bezoek bij AZ voor de zestiende overwinning op rij in de Eredivisie. De trainer van de Eindhovenaren prijst zich voorafgaand opnieuw gelukkig met de spelersgroep die hij voorhanden heeft. "We hebben niet elf goede voetballers, maar zelfs nog meer, want ook die jongens die erin komen bewijzen dat iedere keer weer", aldus Bosz bij ESPN.

PSV won de eerste vijftien wedstrijden van het seizoen in de Eredivisie. Bosz beseft dat het een bijzondere prestatie is. "Ik loop al een tijdje mee in de voetballerij, en dit heb ik ook nog nooit meegemaakt", aldus de coach, die zeer tevreden is over zijn selectie.

"Ik heb vaker met goede voetballers gewerkt, maar een goede groep is nog iets anders dan met goede voetballers werken. Soms heb je een enkeling die uitblinkt, maar het gaat erom dat je het met elkaar doet."

Bosz is met name onder de indruk van Olivier Boscagli, die bezig is aan een weergaloos seizoen centraal achterin bij PSV. "Ik kende hem nog niet zo goed, maar ze zeiden tegen mij dat hij een hele goede voetballer is. Met name in zijn techniek heeft hij mij wel verrast."

"Hij is zó vast in zijn eerste balaanname, dat is bijna ongelooflijk", vindt Bosz. "Dat heb ik bijna nooit gezien. Technisch gezien is dit een van de besten waar ik ooit mee gewerkt heb."

Johan Bakayoko geldt op de rechterflank als een van de sterspelers. Volgens Bosz moet de jongeling toch nog veel leren. "Johan is aan het leren wat het is om negentig minuten te spelen, en dat dan twee keer in de week."

Bakayoko profiteert volgens Bosz ook een beetje van de blessures van Hirving Lozano en Noa Lang. "Daardoor heeft hij meer minuten heeft gemaakt dan dat anders het geval was geweest. Dan wissel je natuurlijk wat sneller door. Maar hij pakt het goed op."

Middenvelder Jerdy Schouten speelt tegen AZ centraal achterin. "We denken altijd vanuit balbezit, dan is Schouten achterin een extra wapen", motiveert Bosz. "Daarnaast is het ook een hele intelligente speler. We hebben gezien dat hij ook voldoende snelheid heeft, dus voetballend staat het dan ook goed. Voetballend brengt hij wat extra's."

