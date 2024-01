Bosz houdt Lozano en Lang op de bank in jacht naar zeer bijzonder record

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het duel met FC Utrecht bekendgemaakt. De oefenmeester kan nog altijd niet beschikken over Joey Veerman, die net als in het midweekse bekerduel met FC Twente vervangen wordt door Malik Tillman. Yorbe Vertessen heeft gewoon een basisplaats, ondanks het feit dat Hirving Lozano weer helemaal fit is. Het duel begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez keert terug onder de lat in Stadion Galgenwaard. Tegen Twente stond ‘bekerdoelman’ Joël Drommel nog in de basis. De verdediging wordt gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest.

Het middenveld bestaat uit Jerdy Schouten, Guus Til en Malik Tillman. Eerstgenoemde was een vraagteken wegens hoestklachten, maar is speelklaar. Vertessen begint voorin op links, waardoor Lozano net als Noa Lang op de bank terechtkomt. Spits Luuk de Jong ziet Johan Bakayoko aan zijn rechterkant staan.

FC Utrecht hervatte de Eredivisie afgelopen weekend vrij teleurstellend met een 0-0 gelijkspel bij Vitesse. De Domstedelingen staan slechts veertiende en kunnen de punten goed gebruiken om weg te blijven van de onderste plaatsen. Trainer Ron Jans weet waar het beter moet bij zijn ploeg: “In de eindfase beter zijn”, liet hij weten op de clubkanalen.

“In de tweede helft ook gewoon herkennen dat je de juiste keuzes maakt om A, er onderuit te voetballen of B, de bal naar voren te schieten en vanuit de tweede bal te spelen.” Jans looft het nog foutloze PSV, maar wil ook voor de mogelijkheden gaan. “We moeten ook durven, als je alleen maar gaat tegenhouden tegen dit goede PSV aan de bal, dan roep je het over jezelf af.”

PSV stond tegen Twente voor een serieuze test, waar de Eindhovenaren met vlag en wimpel voor slaagden. Dankzij bij vlagen oogstrelend voetbal stond het na een uur 3-0, waarna Manfred Ugalde nog wat terugdeed namens de bezoekers (3-1). Bij een zege op Utrecht wordt PSV het eerste Eredivisie-team ooit dat zijn eerste achttien duels van het seizoen wint.

“Het record evenaren is al uniek, maar als we er overheen gaan is dat extra bijzonder”, vertelde Bosz vrijdag op de persconferentie. “Dat het record 36 jaar oud is, betekent dat het moeilijk te verbreken was. Als we het iconische elftal van 1988 uit de geschiedenisboeken kunnen schieten, mogen we dat niet nalaten. Kijkend naar de dominantie waarmee we tot het record kunnen komen, vind ik dat nog mooier.”

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Ter Avest, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Booth, Flamingo, Fraulo; Boussaid, Lammers, Toornstra

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Til, Schouten, Tillman; Bakayoko, De Jong, Vertessen.

