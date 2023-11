Bosz: ‘Hij kan geen negentig minuten volhouden... Daar gaan we naar kijken’

Zaterdag, 25 november 2023 om 21:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:04

Peter Bosz is als vanzelfsprekend zeer tevreden met de 0-3 zege die PSV zaterdagavond boekte bij FC Twente. De coach van de Eindhovenaren beseft dat het door de vroege rode kaart van Mees Hilgers nooit een wedstrijd werd. "Appeltje eitje? Achteraf gezien misschien wel, maar dat heeft natuurlijk ook met de rode kaart te maken", aldus Bosz bij ESPN.

De rode kaart had veel invloed. PSV kwam snel daarna op voorsprong via Joey Veerman en kwam daarna geen moment meer in de problemen. "Een rode kaart speelt altijd mee, als het tien tegen elf wordt is het toch anders."

"Je weet nooit hoe het loopt met elf tegen elf, maar daar hoeven we ons ook niet druk om te maken. We hebben een lastige uitwedstrijd met 0-3 gewonnen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV leek aan het eind zelfs krachten te kunnen sparen voor de aanstaande Champions League-kraker tegen Sevilla. "We zijn niet in de problemen geweest. Natuurlijk zullen ze weleens een voorzet hebben of in onze zestien komen, maar we hadden het aardig voor elkaar."

De Eindhovenaren kwamen niet geheel ongeschonden uit de topper tegen Twente. "Een paar jongens hebben een behoorlijke tik gehad." Pascal Kamperman wil weten hoe het gaat met André Ramalho, die in de eindfase gewisseld moest worden voor Shurandy Sambo.

"Die heeft dat wel vaker, dat hij tegen het eind van de wedstrijd eraf moet...", zegt Bosz opmerkelijk genoeg. "Daar gaan we... Nee, daar zijn we al goed naar aan het kijken, wat we daarmee kunnen."

Kamperman wil er meer over weten. "Wat dat is? Nou, dat hij niet negentig minuten kan volhouden. Dus we moeten hem af en toe wisselen. Nee, dat heeft niets met een tik te maken die hij heeft gekregen."

Johan Bakayoko had in de eindfase een rode kaart moeten krijgen. De aanvaller van PSV hield met geel op zak opzichtig vast bij Ricky van Wolfswinkel, maar werd gespaard door scheidsrechter Allard Lindhout. "Dom. Het is dom", aldus Bosz. "Er is niet heel veel aan de hand, maar het is wel dom. En dat heb ik hem al verteld."