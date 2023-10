Bosz heeft gemengde gevoelens, maar looft duo: ‘Zij maken wéér het verschil’

Zondag, 29 oktober 2023 om 17:36 • Tom Rofekamp

Peter Bosz heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de gewonnen topper tegen Ajax. Na een belabberde eerste helft herstelde zijn ploeg zich, en trok uiteindelijk een 5-2 overwinning over de streep. De PSV-trainer beschouwt het inbrengen van Guus Til en Ismael Saibari als kantelpunt. "Die jongens maken weer het verschil."

In een boeiende eerste helft kwam Ajax nog het best voor de dag. De Amsterdammers kregen tal van kansen en stapten bij rust met een 1-2 voorsprong van het veld. Bosz zoekt de schuld daarvoor vooral bij zichzelf en zijn team.

"De eerste helft was bar slecht, in balbezit dramatisch zelfs", analyseert de oefenmeester na afloop bij ESPN. "We kregen de druk er ook niet echt op, je mag van geluk spreken dat zij niet vier keer scoren. Normaal zijn we heel sterk in balbezit en lijden we weinig balverlies. Dat was nu zo slordig. Dat betekent dat je constant de counter inleidt. Gelukkig gingen ze daar slordig mee om."

Geen buitenspel voor Ismael Saibari: PSV op 3-2 tegen Ajax! ??#psvaja pic.twitter.com/wa2Pv1ke6t — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2023

Na rust keerde PSV al vroeg het tij. Van een donderspeech in de kleedkamer was echter geen sprake. "Ik heb gezegd dat we twee wissels gingen toepassen en hoe we het de tweede helft gingen doen", zegt Bosz. "Het was niet stil, maar ik denk dat iedereen wel voelde dat het niet goed was. Daar hadden ze geen schreeuwende trainer voor nodig."

De invallers doen het

Bosz is meer te spreken over het tweede bedrijf dat zijn ploeg op de mat legde. Vooral de invalbeurten van Til en Saibari konden hem bekoren. "Die jongens maken wéér het verschil. Til was tussen de linies aanspeelbaar, hij was voor de goal, hij geeft een voorzet waar we uit scoren... en Saibari heeft zoveel power, zoveel kracht, dat hij op een voor hem andere positie uitstekend deed."

"En ook al is het maar tien minuten: als je ziet hoe Pepi en Vertessen erin komen, dat is wat je wil zien. Je kan niet anders dan zeggen dat die jongens het verschil maken", aldus Bosz.

Saibari maakte ook in statistisch opzicht het verschil: de Marokkaans international verzorgde de beslissende 3-2. Til gaf zowel de voorzet voorafgaand aan de 2-2 als die aan de 5-2. PSV blijft door de zege de nog altijd foutloze koploper. De Eindhovenaren zetten al hun tien competitieduels in een overwinning om.