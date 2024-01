Bosz gaat pal voor winters vertrek liggen: ‘Einde discussie, klaar!’

Als het aan Peter Bosz ligt blijft Yorbe Vertessen zeker tot het einde van het seizoen in Eindhoven. Dat heeft de zestigjarige trainer van PSV vrijdag gezegd tijdens de afsluitende persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Excelsior. Wat Bosz betreft is er geen discussie over mogelijk.

Vertessen wordt al een tijdje in verband gebracht met een vertrek bij PSV. De aanvaller ligt goed in de markt en heeft meerdere aanbiedingen uit het buitenland op zak. Wat Bosz betreft gaat de Belg deze winter echter niet weg.

"Ik snap dat jongens graag willen spelen, want dat zal de achterliggende gedachte zijn bij hem", begint Bosz. "Ze zullen ook vinden dat ze vaak moeten spelen op basis van de invalbeurten en hoe ze trainen. Op basis daarvan begrijp ik zijn vertrekwens."

Toch heeft Bosz Vertessen geprobeerd te overtuigen. "Ik begrijp ook dat je er graag bij wil horen in het seizoen waar we mee bezig zijn, en wat er misschien nog aan zit te komen. Ook al speel je dan misschien minder. Uiteindelijk is het het gevoel van zo'n jongen."

"Ik heb er met hem over gesproken en ik heb gezegd dat hij niet weg mag. Einde discussie, klaar", aldus Bosz, die vervolgens een kleine slag om de arm houdt. "Maar over aanbiedingen ga ik niet. Dat is aan de club. Daar gaan Earnest (Stewart, red.) en Marcel (Brands, red.) over."

Bosz denkt dat Vertessen nog van grote waarde kan zijn voor PSV. "Ik wil hem er gewoon graag bij houden", herhaalt hij nogmaals. "Hij is al heel belangrijk geweest en ik ga er vanuit dat hij nog heel belangrijk gaat worden voor ons."

Joey Veerman

PSV hoopte deze week het contract van Joey Veerman open te breken en te verlengen om zo in de zomer meer aan hem te verdienen, maar dat voorstel heeft de middenvelder afgeslagen. Bosz reageerde vrijdag op de ontwikkelingen rond Veerman.

"Het is niet dat hij volgende maand weg kan. Ik heb een heleboel dingen waar ik me mee bezig houd, maar dat zijn niet deze zaken. Daar hebben we Earnest voor. Ik houd me bezig met wie ik ga opstellen en hoe we gaan spelen."

Lang en Lozano

De kans bestaat dat Noa Lang terugkeert tegen Excelsior. "Noa is verder dan Lozano", erkent Bosz. "Lozano heeft deze week pas voor het eerst met de groep getraind. Lang deed dat op het trainingskamp al. We gaan tijdens de training bekijken of Lang inzetbaar is tegen Excelsior."

"Mocht hij de training goed doorkomen, dan kan het zijn dat we hem erbij pakken", vervolgt Bosz. "Let wel dat hij nog geen minuten heeft gemaakt op het trainingskamp. Dat vonden we nog niet verstandig."

