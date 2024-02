Bosz gaat in op vragen over fitheid Veerman, Tillman en Saibari voor Ajax-uit

Peter Bosz weet nog niet of hij zaterdagavond in de kraker tegen Ajax kan beschikken over Joey Veerman en Malik Tillman. Eerstgenoemde trainde afgelopen week nog individueel, terwijl de Amerikaanse middenvelder op de weg terug is van een bovenbeenblessure. De trainer van PSV kan in ieder geval wel weer beschikken over Ismael Saibari.

Bosz lijkt tegen Ajax een of meerdere belangrijke krachten te moeten missen. Veerman trainde de afgelopen dagen nog individueel, nadat hij tijdens de warming-up voor de bekerwedstrijd tegen FC Twente van 17 januari een kuitbeenblessure opliep.

Volgens clubwatcher Rik Elfrink, die aanwezig was bij de persconferentie voorafgaand aan het duel met Ajax, heeft het er alle schijn van dat de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA voor Veerman te vroeg komt. Bosz wilde in ieder geval pas vrijdagmiddag na de laatste training een knoop doorhakken over het meespelen van de middenvelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tillman moest het duel met Almere City (2-0 winst) van vorige week zaterdag eveneens aan zich voorbij laten gaan. Bosz laat in het midden of de creatieveling bij de selectie voor de wedstrijd tegen Ajax zit.

Voor Saibari zal dat hoogstwaarschijnlijk wel gelden. De aanvallend ingestelde middenvelder was de afgelopen weken met Marokko actief op de Afrika Cup, maar werd begin deze week uitgeschakeld door Zuid-Afrika. Saibari keerde woensdag terug in Eindhoven.

"We hebben hem gemist", zei Bosz op de persconferentie. Saibari is volledig fit en kan zaterdagavond minuten maken tegen Ajax. Of hij dat vanaf het eerste fluitsignaal doet of als invaller, liet Bosz in het midden.

Eind oktober vervulde Saibari nog een hoofdrol tijdens het thuisduel met Ajax. De Marokkaans international kwam bij een 1-2 achterstand na de rust binnen de lijnen, waarna een overtuigende 5-2 zege werd geboekt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties