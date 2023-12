Bosz confronteerde speler PSV: ‘Grootste lulverhaal dat ik ooit heb gehoord!’

Peter Bosz heeft een aantal van zijn pupillen in zijn eerste maanden als trainer van PSV stevig achter de broek aan moeten zitten, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De zestigjarige Apeldoorner beleeft een waanzinnige eerste seizoenshelft en verloor nog geen punt in de Eredivisie, maar dat ging niet altijd vanzelf.

Bosz heeft in zijn tijd als trainer van Bayer Leverkusen vaak afgekeken bij Bayern München. "Zij waren destijds onaantastbaar. Wij zijn Bayern helemaal gaan ontleden. We ontdekten iets waarvan we eerst dachten: raar. Je hebt tabellen met gelopen kilometers."

"Wij liepen elke keer 130 kilometer. En hadden altijd boven de 250 sprints. Geloof mij: als je in Nederland boven de 200 sprints zit, heb je een waanzinnige wedstrijd gehad. Maar wat bleek: Bayern was de ploeg die het mínste liep. Maar wel het meest in sprint. Dus het zit ’m in de intensiteit waarmee je afstanden aflegt."

Dat gegeven nam Bosz mee naar PSV. "De beste spelers moet je ervan overtuigen dat ze moeten sprinten en alles op de hoogste intensiteit moeten doen. Iedere speler bij PSV moet continu klaar zijn om te sprinten. Punt. In het begin heb ik daar spelers op aangesproken."

Vervolgens noemt Bosz drie namen. "Teze, Van Aanholt en Boscagli, elke training stonden die met sprints onderaan. Dus ik zei: ‘Jongens, hoe denken jullie het dan in de wedstrijd wél te brengen?’ Jordan Teze zei: ‘Trainer, ik sta altijd goed.’ Ik zei: ‘Grootste lulverhaal dat ik ooit heb gehoord! Je moet meer doen op de training.’ Ze hebben al enorme stappen gemaakt."

Feyenoord-trainer Arne Slot, die ook aan het woord komt in het grote dubbelinterview in het Algemeen Dagblad, merkt het verschil met vorig seizoen. "Iedereen die PSV nu ziet spelen, ziet het. Dat de intensiteit hoger ligt dan vorig seizoen."

"En daardoor is het – voorlopig – heel lastig om van ze te winnen. De spelers die vorig seizoen ook al wedstrijden konden beslissen, zijn fysiek meer gaan leveren."

