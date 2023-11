Bosz begrijpt niets van ‘onvoorstelbare’ KKD-regels: ‘Te gek voor woorden'

Vrijdag, 10 november 2023 om 16:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:13

PSV-trainer Peter Bosz snapt er niets van dat geblesseerde spelers uit de hoofdmacht hun revalidatieperiode niet kunnen afsluiten bij Jong PSV. Dat liet de oefenmeester vrijdag weten op de persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel met PEC Zwolle op zondag. "Te gek voor woorden is het."

Met Mauro Júnior en Armando Obispo heeft Bosz twee spelers tot zijn beschikking die in de laatste fase van hun herstelperiode zitten. Het tweetal is echter te oud om mee te doen bij Jong PSV. Alleen spelers die op of na 1 januari 2002 zijn geboren komen in aanmerking om mee te doen bij een Jong-ploeg.

"Ik vind het echt iets onvoorstelbaars, dat de Keuken Kampioen Divisie-clubs dat tegen kunnen houden", vertelde Bosz op de persconferentie. "Waar moeten wij onze profs laten spelen? Dat kan dus alleen in vriendschappelijke wedstrijden. Voordat ik wegging naar het buitenland, was het nog zo dat je een paar dispensatiespelers had, maar dat is ook weer afgeschaft", foetert Bosz.

"Het is te gek voor woorden. Ik vind het belachelijk dat profs niet de kans krijgen ritme op te doen in een tweede elftal. Ik begrijp best dat er tegenovergestelde belangen zijn, maar clubs zijn gewoon bang om niets."

Bosz heeft een voorbeeld in huis waarbij het inbrengen van een gerenommeerde speler niet direct invloed hoeft te hebben op het resultaat van een Jong-ploeg. "Wij laten Isaac Babadi een keer meedoen tegen Willem II en dan verliest Jong PSV ook gewoon met 3-0."

Ze kunnen dus geen wedstrijdminuten bij Jong PSV maken", doelt Bosz op bijvoorbeeld Mauro Júnior en Obispo. "Het is onvoorstelbaar dat KKD-clubs dat tegenhouden. Waar moeten zij anders spelen? In vriendschappelijke duels, waardoor wij weer andere spelers moeten belasten? Vroeger kon dit gewoon via een dispensatieregeling en nu kan dat niet meer. Te gek voor woorden is het."

Bosz betoogt dat het mee laten doen van 'te oude' spelers bij Jong-ploegen, een positief effect kan hebben voor het Nederlandse voetbal. "Straks heeft Jordan Teze iets en moet ik Shurandy Sambo misschien inzetten bij een Champions League-wedstrijd. Dit terwijl hij minder ritme heeft, omdat hij niet meer bij Jong PSV mag meedoen."

"Ik heb zelf ook in een commissie van de KNVB gezeten en ik snap best hoe het werkt", vervolgt Bosz. "Clubs geven aan dat ze zich niet kunnen voorbereiden omdat ze niet weten tegen wie ze spelen. Nou, wij weten ook niet wie er zondag bij PEC allemaal spelen. Clubs denken in eigenbelang."

Het mee laten doen van 'te oude' spelers bij Jong-ploegen, is al jaren een heet hangijzer. Clubs die geen Jong-ploegen in de Keuken Kampioen Divisie hebben klagen vaak over de totale onvoorspelbaarheid van de opstellingen van Jong-ploegen. Door de jaren heeft de KNVB de regels strenger gemaakt, om zo de schijn van competitievervalsing tegen te gaan.