Bosz baalt van ‘gênant moment’ bij PSV en wijst naar twee veroorzakers

Zondag, 17 september 2023 om 00:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 02:15

Peter Bosz zette zaterdag met PSV de fantastische start van het seizoen door. De Eindhovenaren zetten NEC moeiteloos aan de kant (4-0) en de trainer van PSV verscheen dan ook in goede stemming op de persconferentie. Toch baalt Bosz van 'het gênante' penaltymoment. Hirving Lozano eiste de bal op, waarna ook Johan Bakayoko zich nog meldde, maar Ricardo Pepi schoot de penalty uiteindelijk binnen. "Pepi was gewoon de aangewezen man", aldus Bosz op de persconferentie.

In de eindfase van het duel ontstond een discussie bij PSV over wie de tweede strafschop zou gaan nemen. Hirving Lozano eiste de bal op, maar Ricardo Pepi schoot de penalty uiteindelijk binnen. "Het is natuurlijk altijd een beetje gênant wanneer daar een speler met een bal in zijn hand staat en hem niet af wil geven, of zo lijkt het althans, terwijl Pepi gewoon de aangewezen man is", zegt Bosz, die zag dat Ramalho 'het penaltymoment' uitstekend oploste door aan Lozano en Bakayoko duidelijk te maken dat Pepi de aangewezen nemer was.

"André heeft dat als aanvoerder (na de wissel van Luuk de Jong, red.) uitstekend gedaan. Hij kwam even bij ons om het te verifiëren. Pepi is gewoon de nummer de twee achter Luuk. De spitsen nemen hem bij ons." Het was niet de enige goede actie van Ramalho, zo benadrukt Bosz. "Ik zou bijna zeggen, het was zoals hij vanavond speelde. Want daar hebben we het nog niet over gehad, maar hij was denk ik onze beste speler vanavond, André. Ik vond hem écht goed spelen."

Ramalho werd niet in de basis verwacht door de komst van Southampton-huurling Armel Bella-Kotchap, maar de twee centrumverdedigers speelden samen. Dat hing samen met de fysieke gesteldheid van Olivier Boscagli, die onlangs ziek was geweest. Ramalho beleefde een moeizaam begin van het seizoen, waarin de Braziliaan enkele opzichtige fouten maakte, maar tegen NEC speelde de mandekker dus uitstekend in de ogen van Bosz.