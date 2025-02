Bosz analyseert ineenstorting PSV: 'Daar heeft het niets mee te maken, het is gewoon...'

PSV zet de koppositie in de Eredivisie op het spel door een comfortabele 1-3 voorsprong weg te geven tegen NEC in een knotsgekke slotfase. Peter Bosz baalt naf afloop dan ook enorm van de zeperd van zijn ploeg in De Goffert.

''Ja, dramatisch natuurlijk'', beschrijft de teleurgestelde Bosz bij ESPN de knotsgekke slotfase in Nijmegen. ''De wedstrijd is volledig onder controle. En dan geef je het zó weg.''

''Bij 1-3 zat ik rustig op de bank. Bij 2-3 wordt het opeens zenuwachtig. En dat was onnodig, want de 1-1 viel uit de lucht. We speelden een goede eerste en degelijke tweede helft. Maar er was niks aan de hand'', snapt de trainer niet waarom zijn spelers zo faalden in de slotfase.

Verslaggever Milan van Dongen wil weten wat er in de ploeg van Bosz sloop na de fout van Ryan Flamingo en de 2-3 van NEC. ''Die valt uit het niets, en dan wordt het opeens wél spannend. Dan gaat het publiek er weer in geloven en is er zes minuten blessuretijd. Dan krijgt NEC zelfs een corner en wordt het zelfs 3-3.''

Bosz kan niets met de opmerking van Van Dongen dat het PSV 'niet meezit' in de slotfase. ''Daar heeft het niets mee te maken. Het is gewoon slecht verdedigen. Wij mogen dit PSV zijnde nooit meer weggeven. Je staat 1-3 voor en er is niks aan de hand. De wedstrijd was onder controle en niets wees erop dat NEC nog gevaarlijk zou worden.''

''Dan is dat die terugspeelbal (van Flamingo, red.) die dat inluidt. En daarna het slechte verdedigen bij wéér een spelhervatting. Ik weet niet of het een gebrek aan meedogenloosheid is, maar het is gewoon slecht. Ik kan het niet verklaren, en sommige dingen kun je niet verklaren. Want je hebt de wedstrijd volledig onder controle. Er is niets aan de hand, werkelijk niets'', benadrukt de verbaasde Bosz.

''Het is frusterend, want dit zijn kostbare punten'', aldus Bosz, die zeer complimenteus is richting Mauro Júnior, voorbereider van twee doelpunten. ''Hij was de beste man vanavond. Maar het is niet de eerste keer. Dat is gewoon een goede speler.''