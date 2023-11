Bosz aan de slag met PSV'er: 'Niet makkelijk om zijn gedrag te veranderen'

Vrijdag, 3 november 2023 om 14:41 • Lars Capiau • Laatste update: 14:54

Peter Bosz heeft op de persconferentie vooruitgeblikt naar het uitduel met Heracles Almelo aankomende zaterdag. De oefenmeester van PSV ging daarbij onder meer in op het spel van de Eindhovenaren tegen Ajax (5-2), de prestaties van André Ramalho en het gedrag van Joey Veerman.

Bosz concludeerde na het terugzien van de beelden van de wedstrijd tegen Ajax dat het 'nog slechter' was dan dat hij tijdens de wedstrijd dacht. De geboren Apeldoorner overwoog zelfs om al voor de rust in te grijpen, maar liet dat na. Uiteindelijk vielen Guus Til en Ismael Saibari direct na de theepauze in.

Die wissel ging ten koste van Malik Tillman en Veerman. Laatstgenoemde sprak met Bosz over zijn wissel. "Ik heb met Joey gesproken over wat ik er niet goed vond", vertelt de trainer. "Het mooie van Joey is dat als er iemand is die zelfkritisch is in onze groep, dan is hij dat wel. Ik vind vaak dat er dingen zijn die hij moet verbeteren. Hij is een jongen die er over nadenkt en heel zelfkritisch is."

Ook over het gedrag van de creatieveling is Bosz niet altijd te spreken. De Volendammer steekt vaak zijn lichaamstaal zijn teleurstelling of boosheid vaak niet onder stoelen of banken. "Zijn trainer vindt dat niet prettig", glimlacht Bosz.

"Omdat hij daarna niet meteen meedoet in het druk zetten. Op het moment dat er een bal verspeeld wordt en je gaat eerst met je handen in de lucht staan, verlies je één of twee seconden die je nodig hebt om druk te zetten", legt de oefenmeester uit.

"Het is een beetje de aard van het beestje. We proberen dat beetje bij beetje te veranderen door hem daar iedere keer op te wijzen. Hij doet er zijn best wel op, maar het is een jongen, die gelijk laat merken dat hij ergens iets van vindt. Hij is goudeerlijk en heel direct. We proberen eraan te werken, maar dat is niet altijd gemakkelijk, want dan moet hij zijn gedrag veranderen.”

Ramalho

Bosz breekt daarnaast een lans voor Ramalho. '"André doet zeker niet alles goed, absoluut niet, maar het is altijd heel makkelijk om er één iemand uit te pikken", verdedigt Bosz zijn pupil. "Natuurlijk moet hij zich verbeteren en heeft hij zijn mindere kanten, maar die kan ik van iedere twintig spelers die ik in mijn selectie heb noemen."