Bosschaart kiest in laatste wedstrijd als Feyenoord-coach voor Hartman en Ivanusec

Trainer Pascal Bosschaart van Feyenoord heeft zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Almere City bekendgemaakt. Ten opzichte van de wedstrijd tegen AC Milan verschijnen Quilindschy Hartman, Julián Carranza en Luka Ivanusec in de basis. De wedstrijd in De Kuip begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther staat tussen de palen in Rotterdam-Zuid, waar de verdediging van de Rotterdammers wordt gevormd door Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Hartman. Laatstgenoemde verwijst Gijs Smal naar de bank.

Door de vele blessures moet Bosschaart enigszins puzzelen op het middenveld. Jakub Moder en Antoni Milambo blijven ten opzichte van Milan-uit wel staan, Hugo Bueno niet. De Spanjaard ziet Ivanusec de voorkeur krijgen op 10.

Carranza stond half ziek op het veld in Milaan toen hij de allesbepalende 1-1 tegen de touwen kopte en is nu weer helemaal fit om te starten, waardoor Zépiqueno Redmond het moet stellen met een reserverol. Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links) staan op de vleugels.

De euforie is groot nu de achtste finale is bereikt en Feyenoord een nieuw Milanees tweeluik wacht, in maart tegen Inter. Tegelijkertijd is de harde realiteit dat het in de Eredivisie niet goed gaat. De ploeg staat nu vierde, al heeft het evenveel verliespunten als nummer drie FC Utrecht.

De kans is groot dat Bosschaart zaterdag voor het laatst langs de lijn staat bij Feyenoord 1. Robin van Persie zal naar alle waarschijnlijkheid snel worden gepresenteerd als nieuwe trainer. "Ik denk dat hij een fantastische staat van dienst heeft en hij heeft het bij sc Heerenveen ook naar behoren gedaan. Hij wil graag voetballen met zijn ploeg", sprak Bosschaart lovend over de oud-spits.

Voor Almere is ieder punt in deze fase van het seizoen meer dan welkom. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk is met veertien punten de hekkensluiter. Het gat naar de nummer zestien, die aan het eind van het seizoen Keuken Kampioen Play-Offs moet spelen, bedraagt momenteel zes punten. De veilige plek vijftien lijkt door een gat van tien punten niet meer realistisch.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Moder, Paixão, Milambo; Hadj Moussa, Carranza, Ivanusec.

Opstelling Almere City: Bakker; Akujobi, Visus, Lawrence, Zagaritis; Haye, Ritmeester van de Kamp; Hansen, Robinet, Providence; Brym.