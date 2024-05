Bosschaart keert definitief terug bij Feyenoord: ‘Een mooie volgende stap’

Pascal Bosschaart is de nieuwe trainer van Feyenoord Onder 21, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De 44-jarige Rotterdammer werd dit seizoen ‘verhuurd’ aan satellietclub FC Dordrecht, maar keert nu dus terug bij de club voor wie hij 64 wedstrijden speelde. Bosschaart tekent een contract voor twee seizoenen en is de opvolger van Melvin Boel.

Laatstgenoemde stond sinds de zomer van 2022 voor de groep bij het beloftenelftal van Feyenoord en was daarvoor al jarenlang betrokken in de jeugdopleiding, maar trekt nu de deur achter zich dicht op Varkenoord. Daardoor moesten de Rotterdammers op zoek naar een opvolger en dat is dus Bosschaart geworden.

“Na een prachtig seizoen bij FC Dordrecht voelt dit als een mooie volgende stap”, laat de trainer optekenen op de website van Feyenoord. “Er liggen hier op Varkenoord de komende seizoenen voor zowel mijzelf als voor het team mooie uitdagingen klaar.”

Terug op Varkenoord ?????



?? Hoofdtrainer #FeyenoordO21:

???????????? ???????????????????? — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 28, 2024

“Uiteraard blijft de hoogste prioriteit om zoveel mogelijk spelers af te leveren aan Feyenoord 1”, vervolgt Bosschaart. “Maar het moge duidelijk zijn dat we als ploeg ook weer voor het hoogst haalbare zullen gaan.”

Bosschaart heeft als speler ook een verleden in Nederland bij FC Utrecht, ADO Den Haag, IJsselmeervogels en SV Heinenoord. Tussen 2011 en 2013 kwam de oud-verdediger uit voor Sydney FC in Australië.

Na zijn actieve carrière als speler begon Bosschaart in 2016 zijn loopbaan als assistent-trainer bij IJsselmeervogels. Diezelfde functie vervulde hij ook bij SC Cambuur en FC Dordrecht.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties