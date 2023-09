Bosnische fans na remontada Mostar: ‘Shame on you, Dick Advocaat. Shame on you!’

Vrijdag, 22 september 2023 om 10:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:23

Dick Advocaat is het mikpunt van spot geworden bij fans van Zrinjski Mostar. De Bosnische ploeg zorgde donderdagavond voor een spectaculaire remontada door tegen AZ een 0-3 achterstand om te buigen in een 4-3 overwinning. Uitspraken van Advocaat halverwege het duel bij Veronica komen nu als een boemerang terug.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor AZ, dat door goals van Myron van Brederode, Sven Mijnans en Dani de Wit bij rust tegen een comfortabele 0-3 voorsprong aankeek. Na rust ging het echter faliekant mis voor de ploeg van Pascal Jansen en was er een negatieve hoofdrol weggelegd voor de schutterende Mathew Ryan.

Er wordt hier in Mostar hard gelachen om Dick Advocaat, die zei dat het onbegrijpelijk was dat dit soort clubs in Europa mee mogen doen… #zriaz pic.twitter.com/itEc7JFbch — Theo Brinkman (@theocbrinkman) September 21, 2023

Advocaat was halverwege het duel niet onder de indruk van Mostar. "Ik snap niet dat dit soort ploegen mogen deelnemen in Europa", aldus de oud-trainer van de Alkmaarders. "Dit kan alleen bij een heel slechte ploeg." Mostar beleefde tegen AZ zijn vuurdoop in de Conference League. Nooit eerder was de club actief op het Europese toneel.

De uitspraken van Advocaat zorgen voor hoongelach in Bosnië, zo blijkt uit een video van Theo Brinkman, clubwatcher namens het Noordhollands Dagblad. Een fan van Mostar laat de uitspraak van Advocaat zien op zijn telefoon en roept: "Shame of you, Dick Advocaat. Shame of you!" Kicker noemt het 'een aanval van arrogantie' van Advocaat.