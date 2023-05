Boskamp ontdekt woede-uitbarsting De Bruyne richting Guardiola: ‘Hij is rood!’

Woensdag, 17 mei 2023 om 23:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:13

Jan Boskamp ziet een haat-liefdeverhouding tussen Kevin De Bruyne en manager Josep Guardiola. De analyticus reageert tijdens de nabeschouwing op het Champions League-duel tussen Manchester City en Real Madrid (4-0) op een moment van woede van de aanvallende middenvelder, die na balverlies in de 49ste minuut een hevige discussie met zijn coach leek te hebben. Enkele minuten voor tijd werd De Bruyne naar de kant gehaald ten faveure van Phil Foden, waarna hij Guardiola een ferme knuffel gaf.

In de 49ste speelminuut werd De Bruyne de diepte ingestuurd door Erling Braut Haaland. De aanvallende middenvelder hoopte de ruimte in te duiken, maar hij liep zich vast op het blok dat gevormd werd door Dani Carvajal en Éder Militão. Het balverlies leidde tot een felle reactie bij Guardiola, waarna ook De Bruyne met duidelijke handgebaren zijn ongenoegen uitte richting zijn manager. In de 84ste minuut leek de lucht overigens geklaard toen Foden in het veld kwam voor De Bruyne, die Guardiola een knuffel gaf.

Boskamp, als analyticus te gast in de studio van RTL 7, ziet dat De Bruyne serieus geïrriteerd was. “Guardiola wil hem gewoon altijd op scherp zetten. Maar Kev gaat soms wel tekeer: het is echt een gifkikkertje. Als hij kwaad wordt kan hij echt een rode kop krijgen. Dan maakt het echt niet uit wie er voor hem staat en dan laat hij weten hoe hij erover denkt. Ik heb wel het gevoel dat het een haat-liefdeverhouding is wat hij en Guardiola hebben. Zijn koppie was echt rood!”, aldus de analist.

Theo Janssen, eveneens te gast in het programma, bagatelliseert het opvallende moment bij een 2-0 voorsprong. “Aan de andere kant moet dit ook kunnen. Een speler reageert vanuit een bepaalde emotie. Uit een counter probeert De Bruyne wat te creëren, maar dat gaat niet goed. Guardiola reageert daar dan op, en het zal niet alleen om dat moment gegaan zijn. Daarna geven ze elkaar een knuffel en is de ruzie voorbij”, besluit Janssen.