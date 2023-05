Boskamp en Janssen lyrisch over Real-duo: ‘Die andere wordt ook steeds beter'

Dinsdag, 9 mei 2023 om 20:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:29

Jan Boskamp en Theo Janssen zijn lovend over Rodrygo en Vinícius Júnior. De analisten blikken bij RTL 7 vooruit op de kraker in de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Manchester City en typeren de flankspelers als 'traditioneel'. Janssen en Boskamp concluderen dat de snelheid van de twee Brazilianen een groot wapen is.

Presentator Humberto Tan stelt dat hij Rodrygo beter vindt worden. Boskamp is het daarmee eens. "Maar die andere (Vinícius Júnior, red.) wordt ook steeds beter aan de andere kant. Je ziet ze nog hun man opzoeken. Daar zijn er niet veel meer van." Boskamp vertelt dat hij woensdagnacht een reportage over Rodrygo heeft bekeken. "Dan vertelde hij waar hij vandaan kwam en noem het maar op. Fantastisch." Tan vraagt zich vervolgens af hoe komt het dat er weinig buitenspelers zijn die individuele acties op het veld laten zien.

Volgens Janssen heeft dat te maken met de veranderende rol van buitenspelers. "Ze spelen heel vaak aan de binnenkant met backs die er overheen komen. Dus het voetbal is gewoon een beetje veranderd. Heel erg veranderd zelfs, waardoor je andere dingen verwacht van een buitenspeler. Het is vooral heel erg belangrijk dat ze tussen de linies kunnen spelen en dat ze daar gevaarlijk worden. En dit zijn nog jongens die gewoon aan de zijlijn kunnen spelen, een actie kunnen maken, snel zijn en scorend vermogen hebben. Dan ben je lastig te verdedigen", concludeert Janssen. Tan vraagt zich af waarom niet meer ploegen het succesvolle voorbeeld van Real Madrid volgen, daar de Spanjaarden succesvol zijn met de snelheid die ze bezitten op de flanken.

Voordelen systeem City

Janssen stelt echter dat er voldoende voordelen zitten aan een systeem zonder pijlsnelle aanvallers, zoals met Bernardo Silva en Jack Grealish bij City. "Als je de tegenstander ziet van vanavond, dan zijn er spelers zoals Silva die altijd tussen de linies spelen. Die daar erg dreigend zijn met een back die eroverheen komt of binnendoor komt. Dus het kan beide." Janssen vindt het vervolgens moeilijk om te zeggen wat zijn voorkeur geniet. "Het ligt eraan wat voor back er achter staat. Als je een hele aanvallende back hebt met een hele goede voorzet, is het niet erg als je een speler daarvoor hebt staan die wat meer tussen de linies staat."

"Maar als je een hele verdedigende back hebt, is het handig om een snelle buitenspeler te hebben met een goede voorzet", sluit Janssen af. Boskamp heeft een meer uitgesproken voorkeur. "Dit is herkenbaar", doelt hij op het traditionele Nederlandse systeem met snelle buitenspelers. "Wij zijn zo opgegroeid bij wijze van spreken. Altijd met een buitenspeler, een spits en derde man die erbij komt. Noem maar op", zegt Boskamp, die als echte voetballiefhebber ook graag naar het spel van the Citizens kijkt. "Als je naar City kijkt spat het plezier er vanaf."