Borussia Dortmund heeft woensdag op het WK voor clubs gewonnen van Ulsan Hyundai. Daniel Svensson was verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd in Cincinnati, Ohio: 1-0.

Bijzonderheden:

Dortmund kwam na iets meer dan een half uur spelen op voorsprong via Svensson. De linksback kreeg de bal in het strafschopgebied van Jobe Bellingham en schoot vervolgens over de grond achter de keeper van Ulsan.

De Duitsers domineerden zoals verwacht in balbezit en creëerden kans na kans, maar wisten in de tweede helft geen tweede goal te maken. Dortmund eindigt door de zege op de eerste plaats in Groep F.