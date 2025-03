Borussia Dortmund verslaat Mainz en maakt weer redelijke kans op Europees voetbal

Borussia Dortmund heeft zijn matige seizoen zondag iets meer glans gegeven. In eigen huis was de ploeg van Niko Kovac met 3-1 te sterk voor FSV Mainz. Dortmund klimt naar plek tien, waar het slechts vier punten minder heeft dan nummer zes RB Leipzig, dat momenteel het Conference League-ticket in handen heeft.

Bijzonderheden:

Dortmund toonde zich in de laatste vijf minuten voor rust bijzonder klinisch. Maximilian Beier stond net genoeg achter de bal om niet buitenspel te staan en promoveerde de pass van Karim Adeyemi tot assist met een simpele intikker: 1-0.

Slechts drie minuten had Dortmund nodig om de score te verdubbelen. Een nagenoeg perfecte hoekschop van Nico Schlotterbeck werd bij de tweede paal binnengekopt door Emre Can.

Twintig minuten voor tijd maakte Beier ook zijn tweede treffer van de wedstrijd en opnieuw bleek Mainz kwetsbaar bij een standaardsituatie, want de voorzet van Schlotterbeck werd hard binnengekopt door Beier: 3-0.

Paul Nebel bracht de spanning heel even terug met een wreeftrap, maar verder dan de 3-1 kwam Mainz niet. De nederlaag is een fikse tegenvaller voor het als vierde geplaatste Mainz, dat nalaat om afstand te nemen van zijn Champions League-concurrenten.